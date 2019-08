vor 19 Min.

Ein Friedhof in Fischach von besonderem Wert

Der Jüdische Friedhof in Fischach wird von Einzelgräbern beherrscht. Die Grabsteine weist deutliche Spuren der Vergangenheit auf.

Auf dem jüdischen Friedhof sind noch viele Gräber vorhanden. Im Rahmen der Europäischen Tage der jüdischen Kultur wird an die Vergangenheit erinnert.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Jüdische Friedhof an der Kohlbergstraße in Fischach stellt eine kulturelle Besonderheit dar. Von den ehemals 420 Gräbern sind noch mehr als 90 Prozent erhalten, genauer gesagt: 403. Im Rahmen der diesjährigen Europäischen Tage der jüdischen Kultur in Bayerisch-Schwaben, Franken und München findet dort am Sonntag, 8. September, eine Führung statt.

Die heutige Marktgemeinde Fischach blickt auf eine lange jüdische Tradition zurück. Sie reicht bis ins 16. Jahrhundert. Die ersten 1573 am Ort genannten Juden waren Viehhändler. Die 1739 eingeweihte und kostbar ausgestattete Synagoge spiegelte den hohen Stellenwert der jüdischen Gemeinde wider.

Fünf Jahre später erwarb sie als Bestattungsplatz ein Grundstück am Kohlberg. Das früheste auf dem Friedhof feststellbare Sterbedatum ist das Jahr 1796. Das letzte Begräbnis fand dort im Januar 1942 statt.

Das Areal strahlt eine große Ruhe aus

Was an dem ummauerten und mit einem Eisengittertor gesicherten Friedhof sofort auffällt, ist die Stille. Obwohl von Häusern umgeben, strahlt das Areal eine große Ruhe aus. Abseits der verwitterten Grabreihen und den kaum mehr lesbaren Inschriften streben hohe Bäume in den Himmel. Die Einzelgräber sind der Reihenfolge des Todesdatums angelegt. Familiengräber bilden die Ausnahme. Mit dem Erstarken der Nationalsozialisten während der Weimarer Zeit erfuhr der Friedhof mehrere Schändungen. Grabsteine wurden umgeworfen, beschmiert, beschädigt oder zerstört.

Die Bedeutung der Juden in Fischach lässt sich neben dem in den 1840er-Jahren erbauten Rabbinatsgebäude auch an den Einwohnerzahlen ablesen. Zu jener Zeit waren rund 40 Prozent der Dorfbevölkerung Menschen mit jüdischem Glauben. 1933 waren es nur noch 127 Bewohner.

35 jüdische Ortsbewohner konnten emigrieren

Beim Novemberpogrom 1938 wurden auch in Fischach jüdische Häuser überfallen und geplündert, die Synagoge geschändet. Zwischen 1934 und 1940 konnten 35 jüdische Ortsbewohner emigrieren. Im April 1942 wurden jedoch 56 Fischacher Juden ins polnische Piaski deportiert, die letzten neun im August 1942 ins Ghetto Theresienstadt.

1943 kaufte die Gemeinde den jüdischen Friedhof. Sechs Jahre später übereignete sie ihn im Rückerstattungsverfahren an die Jewish Restitution Successor Organization. Bemerkenswert auf dem Friedhof ist ein Grabmal mit Brettern aus Eichenholz. Hier sind Mosche Halevy und seine Frau Breindel bestattet. Sie starben 1815 beziehungsweise 1833. Eine Seltenheit ist auch im Leichenhaus zu sehen, der wohl um 1900 gefertigte Leichenwagen, mit dem die Toten zum Friedhof gebracht wurden.

Führung über den Jüdischen Friedhof

Die Führung über den Jüdischen Friedhof beginnt am 8. September um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Friedhofseingang, Kohlbergstraße 18b. Um 15 Uhr hält Anne-Marie Fendt einen Vortrag unter mit Motto „Wege und Schicksale jüdischer Kinder und Jugendlicher aus Fischach – die Rettung im Ausland“. Treffpunkt dazu ist am Pfarrheim Adolph Kolping, Hauptstraße 4.

