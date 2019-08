00:31 Uhr

Ein Fünfsternehotel für Bienen und Marienkäfer

Stadtberger Kinder basteln einen hochwertigen Unterschlupf

Handwerkliches Geschick und Kreativität waren im Ferienprogramm der Stadt Stadtbergen gefragt. Unter dem Motto „Natur vor unserer Haustür“ bastelten die Buben und Mädchen der Gruppe 7+ unter anderem das Fünfsternehotel „Insektenflügel“, das sie dann auch Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz und seinem Stellvertreter Michael Smischek vorstellten.

„Ein großer Fundus aus verschiedensten Materialien stand den Kindern auf dem Ferienprogrammgelände zur Verfügung. Allen machten die Planung und der Bau Riesenspaß“, sagen die Jugendpfleger Katrin Jalil und Josua Neumann. Heuer besuchen 215 Kinder, darunter auch ein Inklusionskind, das dreiwöchige Ferienprogramm Stadtbergens, das in zwei Altersgruppen (7+ und 11+) angeboten und von 24 Betreuern pädagogisch begleitet wird.

Das Insektenhotel dient als Überwinterungs- oder Nisthilfe für viele verschiedene Insekten. Wie die Kinder begeistert erzählen, verwendeten sie verschiedene Hölzer und Stroh, bohrten Löcher als Unterschlupf und richteten eine Start- und Landebahn ein. Weiter kommen ein Klettergerüst, Hüpfmatte, Ruheplatz und sogar ein Schwimmbad dazu, wie in einem richtigen Familienhotel. „Und alles für die Gäste kostenlos“, lacht die Gruppe. Im Insektenhotel sollen unter anderem Schmetterlinge, Marienkäfer, Florfliegen, Wildbienen oder Ohrwürmer einen Unterschlupf finden. Die Vielfalt der verwendeten Materialien und die Vielfalt der Flora und Fauna der Umgebung spielen eine wesentliche Rolle, damit tatsächlich viele Insektenarten das Hotel besiedeln. Bürgermeister Paul Metz versprach denn auch den Kindern einen guten Standort für das Hotel. Der Schulgarten oder die Streuobstwiese am Nikolausdamm kämen infrage. „Das muss aber nach Süden ausgerichtet sein“, so das Fazit der kleinen Naturschützer, die sich auf den Einzug der Insekten, Wildbienen und Nektarsammler freuen. (inst)

