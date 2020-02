vor 21 Min.

Ein Gaufest zum 100. Geburtstag

Die Gersthofer Trachtler haben in diesem Jahr allen Grund zum Feiern. Sie richten anlässlich ihres 100. Geburtstages ein großes Fest aus.

Gersthofer Trachtler wählen ihren Vorstand und bereiten Feiern vor

Das neue Vorstandsteam ist startklar: Bei der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Volkstrachtenvereins Gersthofen wurden viele neue Vorstandsmitglieder in ihrem Amt bestätigt. Aber auch einige neue Gesichter sind für die nächsten zwei Jahre gewählt.

„Ich bin wieder einmal sehr stolz auf unser so groß aufgestelltes Vorstandsteam. Vor allem aber freut es mich, dass wir es wieder einmal geschafft haben, junge Leute für das Ehrenamt zu begeistern“, so Armin Hoppmann, der in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt wurde.

Dass sich bei den Gersthofer Trachtlern das ganze Jahr über so einiges rührt, konnte man im letzten Jahr auch über Funk und Fernsehen sehen. Denn zum ersten Mal waren sie ausrichtender Verein des „Bayerischen Löwen“. Dieses Jahr legen sie allerdings noch mal eins drauf.

Denn vom Donnerstag bis Sonntag, 21. bis 24. Mai, feiern sie vier Tage lang ihren 100. Geburtstag nach dem Motto „Heimat lebt – weil Brauchtum lebendig ist“. Mit einem Preisschafkopfturnier, einer Gersthofer Rocknacht und dem traditionellen Heimatabend werden die Festtage starten.

Als krönenden Abschluss wird es am Festsonntag ein Gaufest geben, wo sich Hunderte Trachtler bei einem großen Festumzug durch Gersthofen gemeinsam präsentieren. (AL)

