18:35 Uhr

Ein Gersthofer Stadtrat hält als Freizeitimker acht Bienenvölker

Wolfgang Hadwiger hat die erste Gersthofer artgerechte Bienenwohnung in seinem Garten - einen Baumhöhlensimulator, der nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Revolution in der Bienenhaltung darstellt.

Plus Wolfgang Hadwiger ist Freizeitimker und hält acht Bienenvölker, davon eines auf eine ungewöhnliche Weise. Für sein Hobby hat er eine Spezialschule besucht.

Von Diana Zapf-Deniz

Hobbyimker und Bienenschützer sprießen in Zeiten des großen Bienensterbens wie Pilze aus dem Boden. Discounter bieten Bienenzucht-Starterpakete und suggerieren, dass Imkern kinderleicht sei. Ein Besuch in der Stiftersiedlung in Gersthofen bei Wolfgang Hadwiger zeigt, wie umfangreich und komplex das Thema rund um die Biene ist und dass durchaus Lehrgänge erforderlich sind, um sich Fachwissen anzueignen. Dabei ist er auf eine Haltungsform gestoßen, die es deutschlandweit erst knapp einhundert Mal gibt.

Vor zwei Jahren überlegte sich der Elektroinstallateur-Meister, dass er einen Ausgleich zu seiner Arbeit braucht. Als naturverbundener Mensch kamen ihm Bienen in den Sinn. „Eigentlich wollte ich nur einen Stock Bienen.“ Doch dann kam eins zum anderen, und aus einem Stock wurden seitdem acht. „Im ersten Jahr war ich nur unterwegs, um zu lernen“, erzählt der ehrenamtliche Referent für Energie und Umwelt der Stadt Gersthofen. „Ich absolvierte Lehrgänge in Bad Grönenbach und besuchte die Imkerschule in Kaufbeuren.“ Dadurch kam er auf den Bienenforscher Torben Schiffer, der einen Baumhöhlensimulator entwickelt hatte, sozusagen ein Niedrigst-Energie-Sparhaus für die fleißigen Insekten, die es seit rund einhundert Millionen Jahren gibt. „Die Bienen sollen darin so leben, wie es sich gehört. Wenn sie darin überwintern, benötigen sie nur etwa zwei Kilo Honig, wogegen sie in einem Stock fast das Zehnfache brauchen, um zu überleben“, erklärt Hadwiger.

In einem Bienenstock müssen die Tiere viel arbeiten und sind gestresster

Denn in einem Stock müssten die Bienen viel mehr arbeiten, um sich warmhalten zu können. Dadurch seien sie auch gestresster. Sie formieren sich zu einer Traube. In einem eckigen Kasten bleibe zu viel kalte Luft. In dem runden Stamm dagegen reicht die Traube direkt bis an die gut gedämmten Wände. Die Wärme steigt nach oben zum Honigvorrat. Dieser wiederum bleibt trocken. „In dem Schiffer-Tree, wie dieser revolutionäre Stamm heißt, gibt es einen kleinen Honigraum. Sollte im Frühjahr noch etwas Honig übrig sein, kann man diesen entnehmen, und er ist gesünder als der normal übliche Honig.“

Hadwiger ist fasziniert von seiner ersten artgerechten Bienenwohnung in Gersthofen. Denn er unterscheidet zwischen artgerechter und wesensgerechter Bienenhaltung. „Die konventionelle Haltung ist eine Form der manipulativen Massentierhaltung“, ist er überzeugt. Ihn wundere es nicht, dass dadurch die Bienen anfällig für die Varroamilbe sind. Denn die Milbe sei eine Folge der Ausbeutung. „Ich möchte keinem Imker zu nahe treten“, entschuldigt er sich gleich. Doch je mehr er sich mit der Haltung der Bienen beschäftige, desto mehr möchte er diesen überaus nützlichen Geschöpfen Gutes tun: „Eine Biene muss auch mal chillen können. Wenn man ihr ständig den Honig wegnimmt, ist sie permanent damit beschäftigt, welchen zu produzieren. Dabei braucht sie Zeit, um sich zu putzen und sauber zu halten und sich auszuruhen.“

Die Honigbiene 1 / 12 Zurück Vorwärts Zu einem Bienenstock gehören 30.000 bis 60.000 Bienen, in einigen Fällen sogar bis zu 80.000 Tiere. Den Großteil des Bienenvolkes bilden die so genannten "Arbeiterinnen".

Männliche Bienen, die Drohnen genannt werden, haben im Leben nur eine Aufgabe: Fortpflanzung. In einem Stock leben zwischen 500 und 2.000 von ihnen. Haben sie ihren Zweck erfüllt und die Königin befruchtet, werden sie im Herbst in der "Drohnenschlacht" aus dem Stock geworfen. Da sie keinen Giftstachel haben, sind sie macht- und harmlos.

Jeder Bienenstock hat eine Königin. Sie legt nicht nur als einzige die Eier. Nach ihrem Hochzeitsflug mit den Drohnen trägt sie auch noch für drei bis vier Jahre den Spermienvorrat in sich, mit dem die Eier befruchtet werden können.

Auch die Bienenkönigin hat nicht viele Aufgaben: Sie muss nur für den Nachwuchs sorgen. Etwa 2.000 Eier legt eine Königin täglich, bis zu 120.000 im Jahr. Unterstützt wird die Mutter aller Bienen dabei von Arbeiterinnen, die die Kleinen füttern, putzen und umsorgen.

Eine Arbeitsbiene fliegt pro Tag etwa 4000 Blüten an. Mit ihrem Saugrüssel saugt sie süßen Nektar aus den Blütenkelchen und lagert ihn in ihrem Magen ein. Beim Blütenbesuch bleibt Pollen an ihren Hinterbeinen kleben, den sie so weitertransportiert. Dadurch kommen Pollen, das männliche Produkt der Staubgefäße, mit der Narbe des Stempels, dem weiblichen Teil der Blüte, in Kontakt.

Rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen sind auf die Insektenbestäubung angewiesen. Im Obstanbau übernehmen die Bienen sogar rund 90 Prozent der Bestäubung. Der Nutzwert der Tiere liegt in Deutschland bei etwa vier Milliarden Euro. Damit ist die Biene nach Rindern und Schweinen das drittwichtigste Nutztier.

Für ein halbes Glas Honig müssen Bienen rund 40.000 Mal ausfliegen und dabei vier Millionen Blüten besuchen. Durchschnittlich sind die Blüten einen Kilometer vom Bienenstock entfernt. Das bedeutet: Die Bienen müssen 40.000 Kilometer zurücklegen - quasi einmal rund um die Erde für ein halbes Glas Honig.

Bienen schützen sogar afrikanische Plantagen und Dörfer vor trampelnden Elefanten. Die britische Biologin Lucy King entwarf eine Umzäunung mit Bienenkörben, deren Bewohner ausschwärmen, sobald ein Elefant den Draht berührt. Und tatsächlich: Die Elefanten nehmen vor den kleinen Insekten Reißaus.

Bienen sind unglaublich nützlich, allerdings auch stark bedroht. Die Gründe für das schon Jahre andauernde Bienensterben sind vielfältig: Monokulturen beim Mais- und Rapsanbau, Schädlingsbefall und Pestizide sind vermutlich für das Massensterben der Bienen verantwortlich.

Wer Bienen helfen will, sollte ihnen einen Blütenvielfalt im Garten oder auf dem Balkon bieten. Es gibt sogar spezielle Blumenwiesen-Saatmischungen, die auf die Bedürfnisse von Bienen abgestimmt sind. Sie liefern hochwertigen, eiweißreichen Pollen und ein gutes Nektarangebot.

Selbst auf einem Balkon können Sie Bienen etwas Gutes tun. Verabschieden Sie sich von den meisten Blumen, die eine gefüllte Blüte haben, wie Geranien und Pelargonien. Pflanzen Sie Kräuter wie Schnittlauch, Basilikum und Thymian.

Verzichten Sie in Ihrem Garten auf bienenschädliche Pflanzenschutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel! Sogenannte Pestizide, Herbizide und Biozide stehen im Verdacht, das massenhafte Bienensterben zu verursachen.

Gersthofer Bienen sind in Baumhöhle gezogen

Eines seiner Völker in der Größe von rund 20.000 Bienen ist erfolgreich in die Baumhöhle eingezogen. „Das war ein unglaubliches Schauspiel, und es hat etwa 24 Stunden gedauert, bis alle nach und nach durch die kleine Öffnung in die neue Behausung sind“, begeistert sich der Stadtrat für seinen Schwarm. Er schwärmt so sehr von diesem Stamm, dass er es nun selbst ausprobieren möchte, einen Fichtenstamm auszuhöhlen.

Es sieht aus wie ein planloses Gewimmel, ist aber in Wirklichkeit perfekt organisiert: das Leben in einem Bienenstock. Bild: Anja Fischer (Archiv)

Seine anderen Bienen leben in herkömmlichen Stöcken. Hier versucht er ebenfalls, den Tierchen ihrem Wesen entsprechend entgegenzukommen: „Es ist ein warmer Kasten, in dem es nicht von unten kalt reinzieht. Ich lasse ihnen immer Honig, denn sie brauchen die Enzyme für ihre Gesundheit.“ Als Hadwiger einen der Kästen öffnet und eine Wabe herausnimmt, bleiben die Bienen ganz entspannt, und er selbst hat ebenso die Ruhe weg.

Er kennt seine emsigen Hautflügler und tut alles, damit sie es gut haben. Selbst einen kleinen Teich hat er für sie angelegt in seinem Garten: „Bienen benötigen viel Wasser, sei es, um ihren Durst zu stillen, für die Brut und um an heißen Tagen die Temperatur im Stock zu regulieren.“ Wenn er mittags von der Arbeit kurz nach Hause fährt, geht er zu seinen weit über 100.000 Honigbienen: „Ich könnte ihnen stundenlang zusehen“, freut er sich und überlegt dabei gleich wieder, was er als nächstes Baumstamm-Behausungsprojekt in Angriff nimmt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen