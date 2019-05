00:32 Uhr

Ein Geschenk zum Tag des Buches

Schüler gehen auf lehrreiche Schnitzeljagd

Die Freude war groß bei den Viertklässler der Leopold-Mozart-Grundschule in Leitershofen: Anlässlich des Welttags des Buches besuchten die Schüler die Buchhandlung „Buch in Stadbergen“ und bekamen den Abenteuerroman „Der geheime Kontinent“ geschenkt. Deutschlandweit erhalten über eine Million Schüler das Buch. Mit der Aktion soll die Freude am Lesen geweckt werden.

Bei einer Schnitzeljagd durch Stadtbergen tauchten die Viertklässler in die Welt der Bücher ein. So lernten sie, dass das kleinste Buch der Welt mit einer Pinzette umgeblättert werden muss, das teuerste für 23 Millionen Euro versteigert wurde und die Bibel das meistverkaufte Buch der Welt ist. (AL)

