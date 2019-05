00:34 Uhr

Ein Gewinn für die Familie

Daniel Walser aus dem Gablinger Ortsteil Lützelburg gewinnt 1000 Euro. Das Geld will er für seine Liebsten ausgeben

Den Fehler in unserem Retro-Rätsel hat Daniel Walser sofort erkannt. Dass eine moderne Gondel nicht zu einer Aufnahme aus den 1930er-Jahren passen kann, war ihm gleich klar. Jeden Morgen macht der Lützelburger beim Retro-Rätsel unserer Zeitung mit. Auch am Samstag schickte er eine SMS mit der richtigen Lösung – und es hat geklappt: Daniel Walser freut sich über 1000 Euro. Als Walser vom Gewinn erfuhr, saß der 39-Jährige entspannt bei seiner Familie. Mit einem Anruf hatte er eigentlich nicht gerechnet. Als dann das Telefon klingelte und Walser von seinem Gewinn erfuhr, konnte er es kaum glauben. „Ich war total überrascht“, sagt Walser. Sofort sei er zu seiner Frau gerannt und habe ihr von seinem Glück erzählt.

Schon seit Jahren mache er jeden Tag bei unserem Retro-Rätsel mit, sagt der Lützelburger. „Die richtige Lösung finde ich eigentlich immer.“

Der Rätselspaß sei mittlerweile fester Bestandteil am Morgen, bevor es für den Verwaltungsangestellten in die Arbeit geht. Gewonnen hatte er bislang aber noch nie. Was er mit dem Geld machen möchte? „Da haben wir viele Baustellen“, meint der zweifache Vater. Seit ein paar Jahren lebt er zusammen mit seiner Familie in einem Haus in Lützelburg – und da falle immer etwas an. Renovieren, Streichen, Möbelkaufen. „Wahrscheinlich wird aus dem Gewinn eine neue Couch“, sagt Walser mit Blick auf die 1000 Euro in der Hand. Davon habe schließlich auch die Familie etwas.

Walsers achtjähriger Sohn ist davon aber noch nicht ganz überzeugt. Er hat eine bessere Idee: „Ich will Lego“, sagt er, als sein Vater die Geldscheine in der Hand hält. Vielleicht bleibt nach dem Kauf der neuen Couch ja noch etwas Geld für den ein oder anderen Legostein übrig. (kinp)

