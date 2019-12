vor 2 Min.

Ein Glas Ramazzotti nach dem Unfall und 2,8 Promille

Eine Autofahrerin, die am Donnerstag in Adelsried einen Unfall verursacht hatte, musste sich einem Alkoholtest unterziehen, da die Polizei bei der 44-Jährigen starken Alkoholgeruch bemerkte.

Eine 44-Jährige verursacht in Adelsried einen Unfall und liefert beim Alkoholtest der Polizei eine fragwürdige Erklärung.

Dieses Glas dürfte ein enormes Fassungsvermögen gehabt haben. Eine Autofahrerin, die am Donnerstag in Adelsried einen Unfall verursacht hatte, musste sich einem Alkoholtest unterziehen, da die Polizei bei der 44-Jährigen starken Alkoholgeruch bemerkte. Die Frau gab an, dass sie unmittelbar nach dem Zusammenstoß lediglich ein Glas Ramazzotti getrunken habe.

Die Skala des Geräts allerdings kletterte laut Polizei nach dem Alkoholtest auf 2,78 Promille. Daraufhin musste die Frau mit zur Blutentnahme und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Passiert war der Unfall um 16.40 Uhr, als die 44-Jährige beim Einfahren in ihr Grundstück im großen Bogen extrem weit nach links ausholte. Gleichzeitig wollte jedoch eine andere Autofahrerin die 44-Jährige rechts passieren, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. (thia)

