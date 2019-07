vor 38 Min.

Ein Glücksfall für die neue Kita

Die Kindertagesstätte in Lettenbach ist noch kein Jahr alt, da soll sie schon erweitert werden. Warum das die neue Leiterin freut

Ein turbulentes erstes Jahr hat der neue Kindergarten am Bolzplatz in Lettenbach hinter sich. Und aufregend wird es auch weitergehen: In wenigen Wochen wird schon angebaut. Doch zuvor freut sich die Kita-Familie auf das erste große Fest im Garten: Am Freitag, 19. Juli, wird die Einrichtung offiziell eingeweiht und gesegnet. Dabei erhält sie auch ihren neuen Namen: „Anna & Jakob – KJF Kindertagesstätte“.

Ein Name, der der pädagogischen Leiterin für ambulante Angebote und Hilfen beim Träger der Kita, der katholischen Jugendfürsorge (KJF) Augsburg, Verena Nittmann, besonders gut gefällt: Zum einen sei Anna, die Mutter Marias, die Schutzheilige des Kindersegens und die Bedeutung des Namens Jakob mit „Gott möge schützen“ stehe ebenso für den besonderen Auftrag im Umgang mit Kindern.

Froh ist sie auch, dass die Kindertagesstätte inzwischen eine neue Leiterin hat, und zwar eine, die in wenigen Wochen schon ganz viel in Bewegung gesetzt habe: Bernadette Hösle. Die Neusässerin, die ursprünglich aus dem Landkreis Günzburg stammt, ist seit neun Jahren Erzieherin und hat unter anderem in ihrer letzten Stelle in Germering bei München Erfahrungen als Leiterin einer Einrichtung gesammelt. Gemeinsam mit den anderen Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen übt sie derzeit noch die kleinen Beiträge, die die Kinder zur Einweihungsfeier aufführen wollen.

Obwohl die Einrichtung noch kein Jahr alt ist, ist Bernadette Hösle schon die zweite Leiterin in dieser Zeit. Nicht optimal war der Start in den Modulen im vergangenen Herbst. Denn die waren zunächst nicht rechtzeitig fertig geworden – immerhin hatte der Markt Diedorf nur wenige Monate Zeit, auf den gestiegenen Bedarf in der Kinderbetreuung zu reagieren. Weil in den bestehenden Einrichtungen nicht genügend Plätze zur Verfügung standen, musste schnell Platz für eine Kindergarten- und für eine Krippengruppe geschaffen werden. Mit knapper Mehrheit stimmte der Gemeinderat im Frühjahr 2018 für den Bolzplatz in Lettenbach an der Max-Planck-Straße als Standort. Als Betreiber stand schließlich die Katholische Jugendfürsorge aus Augsburg fest. Für die ersten Wochen im September und Oktober vergangenen Jahres konnte ein Übergangsquartier im Pfarrheim Herz Mariä in Diedorf gefunden werden. Doch schon kurz nach dem Wechsel in die eigentlichen Räume in Lettenbach gab es einen Wechsel im Erziehungspersonal.

Voller Elan hat nun seit April Bernadette Hösle ihre neue Aufgabe übernommen. Und kaum war sie da, musste sie sich schon auf eine neue Situation einstellen: Der Entlastungskindergarten ist schon wieder zu klein. Weil auch für diesen September eine große Zahl von Kindern in der Marktgemeinde zur Betreuung angemeldet wurde und gleichzeitig eine Reihe von Eltern entschieden hat, ihren gerade erst sechsjährigen Mädchen und Buben noch ein Jahr Kindergartenzeit zu ermöglichen, muss nun angebaut werden. Oder besser: aufgestockt. Der Gemeinderat hat vor Kurzem entschieden, dass ein zweites Stockwerk mit einer altersgeöffneten Gruppe die Einrichtung Anna & Jakob ergänzen soll. Auch ein eigenes Treppenhaus wird angebaut.

Was Bernadette Hösle dabei besonders freut: Bei drei Gruppen muss auch ein Mehrzweckraum eingerichtet werden. „Dann gibt es auch endlich Turn- und Bewegungsstunden.“ Ein Plus, das vor allem in der kalten Jahreszeit ausgespielt werden kann. Die älteren Kinder können seit Kurzem nun auch die neu angelegten Außenanlagen auf dem Bolzplatz nutzen. Sie stehen vor allem vormittags den Kindergartenkindern zur Verfügung. Auch die Krippenkinder sollen noch ihren eigenen Außenspielbereich bekommen. (jah)

Am Freitag, 19. Juli, werden zur Einweihungs- und Segnungsfeier unter anderem Bürgermeister Peter Högg erwartet sowie der katholische Pfarrer Hans Fischer, der die geistliche Feier unter Mitwirkung von Pfarrer Alan Büching und Diakon Ante Zovko gestalten wird. Beginn ist um 16 Uhr. Im Anschluss gibt es ein Beisammensein mit Verpflegung aus dem Elternbeirat.

