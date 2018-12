06:51 Uhr

Ein Haus voller Engel steht in Wörleschwang

Die größte Leidenschaft von Christine Kuchenbauer sind die christlichen Figuren. Unzählige davon hat sie bei sich zu Hause.

Von Michaela Krämer

Viele Engel und Elfen zaubern im Haus der Familie Kuchenbauer in Wörleschwang eine besondere Atmosphäre. In allen erdenklichen Farben und Größen stehen sie am Fenster, auf den Tischen, in Regalen und sogar in Glaskugeln. Die Welt der Engel, Feen und Elfen habe sie schon immer fasziniert, sagt Christine Kuchenbauer.

Ein Händchen für das knifflige Handwerk muss man schon haben, sagt die Künstlerin, die 2011 in einer Rehabilitation Freude am Basteln gefunden hat. Nach und nach hat sie ihre Arbeiten immer weiter verfeinert. „Den Körper herzustellen bedeutet Arbeit, danach kommt der künstlerische Teil.“ Immer wenn es ihre Zeit erlaubt, bastelt sie aus kuscheliger Märchenwolle, wie diese spezielle Schafwolle genannt wird, Kopf und Gliedmaßen für ihre Lichtwesen.

Für den Kopf formt sie eine Kugel und sticht immer wieder mit der Filznadel hinein, bis sich eine feste, runde Form bildet. Danach kommen die Hände dran. Das „Annadeln“, wie diese Arbeit bezeichnet wird, ist zeitaufwendig, denn schließlich soll dadurch die nötige Festigkeit entstehen. Dass sich die Künstlerin anfangs oft in die Finger gestochen hat, liegt nahe. Doch mit der Zeit bekam sie Routine. Heute bleibt sie beim Anfilzen verletzungsfrei.

Seit Jahren verkauft sie auf dem Hobbykünstlermarkt

Welches Kleid der Engel bekommt, das überlässt sie ihrer künstlerischen Freiheit. In weichen Farben wird die Märchenwolle Schicht für Schicht aufgekämmt. Liebevoll verziert Christine Kuchenbauer ihre himmlischen Wesen mit Perlen, Sternen, Knöpfen oder Blumen, flicht lange Zöpfe oder schmückt sie mit langen Haaren. Kein Engel gleicht dem anderen, jedes Stück wird individuell hergestellt – auch auf Anfrage. „Ein Engel ist ein Geschenk, das von Herzen kommt“, sagt die fröhliche und herzliche Rentnerin aus Wörleschwang. Seit vier Jahren schon verkauft sie deshalb in Horgau auf dem Hobbykünstlermarkt ihre Engel. Sie freut sich, wenn ihre feinen Wesen bei den Menschen beliebt sind.

Christine Kuchenbauer glaubt an Schutzengel, die die Menschen behüten. „Schutzengel sind es auch, von denen man spricht, wenn uns beinahe etwas passiert wäre, aber dennoch alles gut ausgegangen ist“, sagt sie.

Überhaupt werde das Wort „Engel“ in der Umgangssprache häufig gebraucht. Wie oft werde gesagt: „Du bist wirklich ein Engel“, selbst wenn vielleicht nur im richtigen Moment jemand was zur Hand hat, das der andere gerade braucht. Schutzengel helfen, da ist sich Kuchenbauer sicher. Man müsse nur an sie glauben.

