00:33 Uhr

Ein Horror-Abend auf der A8

Als sich Berufs- und Osterverkehr mischen, kracht es fast im Minutentakt. In nur vier Stunden entsteht ein Schaden von über 100000 Euro

Von Maximilian Czysz

An Ostern wird es voll auf den Autobahnen: Einen ersten Vorgeschmack bekamen viele Autofahrer bereits am Mittwochabend. Es zwickte und zwackte auf der A8, als Berufs- und Urlaubsverkehr aufeinandertrafen. Bei fast einem Dutzend Unfällen entstand ein Schaden von über 100000 Euro. Häufigste Ursache für die Unfälle war zu geringer Sicherheitsabstand. Die Polizei befand sich im Dauereinsatz. Teilweise einigten sich die Beteiligten selbst, weil es zu lange gedauert hatte, bis eine freie Streife zum Unfallort kommen konnte. Hier die spektakulärsten Unfälle in der Übersicht:

Gegen 17.15 Uhr sind vier Autos in einen Auffahrunfall verwickelt. Die Bilanz: Zwei Leichtverletzte und 78000 Euro Schaden. Die linke und die mittlere Fahrspur werden etwa zwei Stunden gesperrt.

Nach einem Auffahrunfall gegen 19.15 Uhr beginnt der Motor eines Wagens zu brennen. Polizisten können das Feuer löschen. Öl tritt aus. Der Autobahnbetreiber Pansuevia muss die linke Fahrspur reinigen. Der Streifen wird für zwei Stunden gesperrt.

Kaum zu glauben: Trotz des dichten Verkehrs auf der A8 ist ein Autofahrer laut Zeugenaussagen mit über 200 Stundenkilometern unterwegs. Gegen 18.05 Uhr fährt er gegen ein anderes Auto. Insgesamt sind drei Wagen beteiligt. Wie sich später herausstellt, hat der Unfallverursacher getrunken. Ein Test ergibt einen Wert von über 1,4 Promille. Der Schaden beläuft sich auf 6300 Euro. Eineinhalb Stunden später kommt es zu einem weiteren Auffahrunfall: Und wieder ist ein Fahrer alkoholisiert. Er hatte laut Polizei einen Blutalkoholwert von 1,1 Promille.

Wenige Minuten nach dem Unfall mit dem Alkoholfahrer kracht es erneut: Zwei Fahrzeuge sind beteiligt, sechs Personen werden leicht verletzt. Der Schaden an den Autos: 20000 Euro. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen werden für eineinhalb Stunden gesperrt. Insgesamt werden laut Polizei innerhalb von vier Stunden fast zehn Menschen verletzt.

Auch das gibt es auf der Autobahn: Im Eifer des Gefechts schwindet die Aufmerksamkeit und dann passiert es: ein Rempler. Der Schaden am Kirchholz im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg war zwar mit 1000 Euro gering. Aber angesichts des folgenden Ärgers dürfte es mit der Urlaubsvorfreude erst einmal vorbei gewesen sein.

Der ADAC warnt übrigens vor vollen Autobahnen zum Ende der Feiertage: Während am Ostersonntag die Straßen noch weitgehend leer sind, hat der Ostermontag ein hohes Staupotenzial.

