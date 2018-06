14.06.2018

Ein Hotel mit 500 Betten in Stadtbergen?

Stadträte befürworten mehrgeschossigen Bau

Von Maximilian Czysz

Verkehrsgünstig gelegen, nämlich zwischen B300 und dem Klinikum, soll ein großes Hotel im Stadtberger Virchow-Viertel entstehen. Nach einer formlosen Anfrage an die Verwaltung soll es 248 Zimmer mit 500 Betten und einer Tiefgarage haben. Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses befürworteten die Pläne grundsätzlich. Um sie umzusetzen, müssen allerdings noch einige Hürden genommen werden.

Eine davon ist der Bebauungsplan. Er sieht für das Areal bislang ein Sondergebiet Einkaufszentrum vor. Für das Hotelprojekt in der Wankelstraße müsste der Bebauungsplan geändert werden – aus dem Sondergebiet wird damit ein Gewerbegebiet. Eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat sprachen die Ausschussmitglieder jetzt aus. Dazu gibt es noch weitere Hinweise: Unter anderem soll ein Abstand von sieben Meter an die Bebauung der Fritz-Aichele-Farm im Norden der Fläche eingehalten werden.

Das Projekt sieht nach der formlosen Anfrage – also kein offizieller Bauantrag – ein Hotel mit 248 Zimmern und 500 Betten vor. Diese sollen in einem Gebäude untergebracht werden, das vermutlich im Bereich zur Wankelstraße drei und im hinteren in Richtung Aichele-Farm vier Geschosse haben könnte.

Die Fläche zwischen der Landmetzgerei Frey und dem Autohaus Schuster hat laut Auskunft der Bauverwaltung eine Größe von 5300 Quadratmetern. Sie liegt seit längerer Zeit brach und wird als Parkfläche genutzt. Wer der Investor ist, wurde nicht bekannt. Wenn das Projekt spruchreif wird, dürfte es eines der größten im Augsburger Land sein.

Das neue „Augsburg Hotel Sonnenhof“ im B2-Gewerbepark Gersthofen soll 2019 mit einem sechsgeschossigen Bau, 96 Zimmern und 191 Betten, zwei Tagungsräumen und einem angeschlossenen Fitnessstudio eröffnen. Wie berichtet, entsteht auch in Zusmarshausen eine neue Unterkunft für Gäste: Das altehrwürdige Hotel Post wird mit 70 Zimmern geplant.

