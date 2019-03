vor 17 Min.

Ein „Idiotendinner“ in der Grundschule mit Tiefgang

Die Schauspielgruppe Neusäß begeistert in der Aula bei St. Ägidius mit „Dinner für Spinner“. Dabei werden auch nachdenkliche Töne angeschlagen.

Von Jonas Klimm

Die Ehefrau hat ihn verlassen, der Steuerprüfer aus dem Ministerium hat ihn auf dem Kieker und selbst die verrückte Geliebte will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nur ein Mann ist Pierre Brochant, dem steuerhinterziehenden Verleger und Lebemann, geblieben: der „Idiot“ François Pignon. Diesem kommt nun die Aufgabe zu, den Scherbenhaufen zusammenzukehren. Dabei erweist sich Pignon durch seine Unbeholfenheit oftmals nur als vermeintlicher Helfer in der Not. Stattdessen verschärft er die Probleme noch weiter. Seine Ehrlichkeit und sein gutes Herz lassen jedoch ein gutes Ende, auch für Pierre Brochant, erahnen.

Die scheinbar verfahrene Situation stammt aus der Komödie „Dinner für Spinner“ des französischen Drehbuchautors Francis Veber. Die Schauspielgruppe Neusäß, die nun seit 43 Jahren besteht, führt sie derzeit unter der Regie von Florian Kreis in der Aula der Grundschule bei St. Ägidius in Neusäß auf. Vorsitzender Wolfgang Hugo Ritter, ist mit den bisherigen Aufführungen sehr zufrieden: „Das Publikum nimmt das Stück sehr positiv auf“, stellt er fest. Das zeigt sich auch an diesem Abend: Nach der zweistündigen Aufführung gibt es tosenden Beifall für die Darsteller. Sie haben sich die Texte über Monate hinweg, neben ihrem Hauptberuf, angeeignet.

Jeder bringt einen vermeintlichen Spinner mit

Zurück zum Stück: Eigentlich hatte sich der Verleger Pierre Brochant, gespielt von Werner Härle, den Abend ganz anders vorgestellt. Er und seine Freunde veranstalten wöchentliche Idiotendinner. Dabei bringt jeder der Anwesenden einen vermeintlichen Spinner mit, für den besten unter ihnen erhält der Anwerbende einen Preis. Mit François Pignon (Bernhard Vogt) glaubt Brochant, den „Weltmeister der Idioten“ gefunden zu haben. Pignon ist Buchhalter, leidenschaftlicher Bastler von Zündholzmodellen und ansonsten mit reichlich viel Naivität und Gutgläubigkeit „gesegnet“. Er geht fest davon aus, Brochant und seine reichen Freunde würden sich für seine Zündholzmodelle interessieren.

Doch zu dem Dinner kommt es nicht. Brochant hat sich einen Hexenschuss zugezogen, der Idiot ist jedoch bereits bei ihm zu Hause. Nun entwickelt sich eine absurde Situation: Einerseits möchte Brochant Pignon loswerden, andererseits ist er auf ihn angewiesen. Er braucht ihn, um Marlene (Anika Peschanel), seine aufdringliche Geliebte, abzuwimmeln, um seine Ehefrau Christine (Tanja Easaw) zu suchen. Brochant vermutet sie bei ihrem Ex-Mann Juste Leblanc (Wolfgang H. Ritter) oder beim stadtbekannten Schwerenöter Pascal Meneaux. Dabei entwickeln sich immer wieder absurd-komische Situationen, und die Lage scheint für Brochant immer aussichtsloser zu werden. Zum Ende hin wird sogar Pignon, als scheinbar Letztem, klar, warum Brochant ihn eigentlich zum Dinner mit seinen Freunden eingeladen hat. Trotzdem hilft er dem Verleger bei dem Versuch, seine Ehe zu retten. Ob ihm das gelingt, bleibt offen. Der einstige Idiot ist nun jedenfalls die letzte Hoffnung für den allein- gelassenen Brochant.

Eine ganz neue Perspektive für vier Zuschauer

Das ist auch die Botschaft, die Regisseur Florian Kreis den Zuschauern mitgeben will: Die Menschen sollten vorsichtiger sein, einem offenkundigen Idioten eine zweite Chance zu verweigern. Eventuell sei man auf diese Person noch angewiesen, so Kreis. Für die Aufführungen hat er sich noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Vier Zuschauer können eine ganz neue Perspektive einnehmen. Sie sitzen als Beobachter mit auf der Bühne, am Rande des Stücks, und haben die Möglichkeit, die Aufführung von dort aus zu verfolgen. Dafür wurden die Kulissen extra hergerichtet. „Das passt perfekt in unsere heutige Zeit“, erklärt Kreis die Idee. Sie nähmen in gewisser Weise als Beobachter am Weltgeschehen teil, wüssten aber nicht, ob und wie sie eingreifen könnten.

Noch mehrmals zeigt die Schauspielgruppe Neusäß „Dinner für Spinner“. Karten gibt es bei Bücher Max im Neusässer Schmutterpark. Daneben sind für Kurzentschlossene Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet eine Stunde vor Beginn der Aufführung.

Termine sind die Samstage 30. März, 6. und 13. April sowie 4. Mai. Außerdem wird an den Sonntagen 31. März, 7. und 14. April sowie 5. Mai gespielt. Aufführungsbeginn ist samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 17 Uhr.

