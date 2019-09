vor 21 Min.

Ein Jahr Pause ist genug

Die frühere Opernsängerin Siglinde Damisch belebt ihr Gesangsstudio neu

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Nur wenige ihrer Mitbürger in Hainhofen werden die gut gelaunte, rotblonde Dame dem Namen nach kennen, wenn sie durch den Neusässer Ortsteil fährt. Siglinde Damisch sang an der Wiener Staatsoper und später am damaligen Augsburger Stadttheater, war auf vielen internationalen Bühnen zu sehen.

Auch wenn sich Siglinde Damisch bereits als Kind nichts anderes werden wollte als Sängerin, so hatten ihre Eltern durchaus anderes mit der Tochter im Sinn. „Etwas Gescheites sollte sie lernen“, war deren Wunsch, und so erlernte die gebürtige Österreicherin zunächst den Beruf der Kindergärtnerin und verdiente sich damit ihre Studienjahre für Lied und Gesang am Salzburger Mozarteum bei Liselotte Ecker. Damischs künstlerischer Weg führte weiter ins Studio der Wiener Staatsoper, wo sie mit so berühmten Leuten Herbert von Karajan, Christoph von Dohnány sowie Sangesgrößen wie José Carreras oder Agnes Balza zusammenarbeitete. Als Helge Thoma 1981 Intendant des Augsburger Stadttheaters wurde und sie fragte, ob sie mitgehen wolle, zögerte sie keine Sekunde. „Als junge Sängerin muss man sich alles von Grund auf erarbeiten. Meine Orchestererfahrung habe ich in Augsburg bekommen“, denkt sie gerne an die Zeit zurück.

Fünf Jahre lang hat Siglinde Damisch alle für sie geeigneten Partien gesungen. Neben ihrem Engagement in Augsburg war sie aber auch international vertreten. Sie gastierte bei den Salzburger Festspielen und auch zur Mozartwoche wurde sie oft geholt. Sie trat in Italien, Spanien und Israel auf und mit der Wiener Staatsoper war sie sogar bis in Japan.

1986, ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter, verließ sie die Städtischen Bühnen, um sich freiberuflich auf Konzerte zu spezialisieren. Später gab Siglinde Damisch mit großem Engagement Gesangsunterricht an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Gleichzeitig bildete sie in ihrem eigenen Gesangstudio in Neusäß-Hainhofen Sänger aus. Diese stellt sie regelmäßig in Kirchenkonzerten in der Hainhofer Kirche sowie in Weihnachtskonzerten in Schloss Elmischwang vor. Inzwischen ist sie „Rentier“, wie sie launig mitteilt, und ist weitgehend nur noch glückliche Großmutter des fünfjährigen Max und des einjährigen Felix, den Kindern ihrer Tochter Michaela. „Die sind beide flott unterwegs“, sieht sie sich durchaus beschäftigt, wenn sie da sind. Auch mit den beiden Enkeln wird natürlich gerne gesungen, und beide lieben es von Herzen, zur Freude der Großmutter. Klar, dass die für sie die allerbeste Sängerin ist. „Erst kürzlich hörte Max eine alte Everding-Inszenierung der ,Zauberflöte‘ mit Francisco Araiza, der ehemals mein Tamino war“, erzählt Siglinde Damsich. „Er liebt diese Oper sehr. Ende war er aber ganz sicher: „Meine Oma kann das besser.“ Damit schließt sich für sie der „Zauberflötenkreis“, lacht sie, die oftmals, wenn sie an ihre Glanzzeiten zurückdenkt, es kaum fassen kann, dass sie all das erlebt hat.

Doch nach einem Jahr, in dem sie nach Eintritt in den Ruhestand etwas „geschludert“ hat, möchte sie ihr immer noch bestehendes, Gesangsstudio, neu beleben. „Es macht so viel Spaß, die jungen Leute zu unterrichten.“

