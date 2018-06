vor 39 Min.

Ein Künstler beackert die Landschaft

Andreas Decke aus Zusmarshausen stellt im Neusässer Rathaus aus

Der Kulturkreis Neusäß hat eine neue Ausstellung für die Galerie im Rathaus Neusäß organisiert: Andreas Decke aus Zusmarshausen stellt unter dem Titel „Landschaft“ aus. Vernissage ist am Mittwoch, 6. Juni, um 19.30 Uhr.

Andreas Decke beackert im wortwörtlichen Sinne die Landschaft. In den kleineren Arbeiten (Flurbereich), die größtenteils vor Ort um seinen Wohnort Zusmarshausen entstanden sind, werden ähnliche Motive in verschiedenen Lichtverhältnissen und Vegetationsphasen mit feinen Farbschattierungen analysiert und in Form gebracht. Dabei geht es nicht um eine Verfremdung des Naturvorbildes, sondern um eine Komprimierung und Intensivierung desselben. Auf einem Bild zum Beispiel führt die Autobahn durch bewaldete Berglandschaft.

So wird der Landschaft ihr Eigenleben mit seiner Beständigkeit und seinem immer wiederkehrenden Rhythmus auf einer kleinen Leinwand wieder zugesprochen. Ganz anders bei den großen Arbeiten, auf denen die Landschaft vorbeizuhuschen scheint. Feste Formen verschwimmen, während ein blauleuchtender oder wolkenbehangener Himmel über der Szenerie thront.

Eine Führung mit dem Künstler findet am 4. Juli von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Neusäß statt. (AL)

Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 26. Juli, zu sehen. Der Eintritt ist frei.