Ein Lied für eine bessere Welt

In Meitingen singt am Samstag ein Chor um 12 Uhr auf dem Rathausplatz

Am kommenden Samstag, 21. September, wirkt der Johanneschor Meitingen an einem deutschlandweiten Event mit. Pünktlich um 12 Uhr werden die Mitglieder des Meitinger Chors auf dem Rathausplatz singen – wie mehrere Tausend Sänger und Sängerinnen deutschlandweit an über 60 Orten.

Der Choraktionstag, der bundesweit in Einkaufspassagen, in U-Bahnen, auf Rathaustreppen und an anderen öffentlichen Plätzen stattfinden wird und bereits zum sechsten Mal zelebriert wird, wird in Summe fast 3000 Sänger vereinen, die ihre Stimme erheben, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen.

Gemeinsam werden die Laienchöre um 12 Uhr mittags den Gospelsong „Soon Be Done“ anstimmen und damit unter dem Motto „Gospel für eine gerechtere Welt“ darauf aufmerksam machen, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser (ein anerkanntes Menschenrecht) noch immer nicht allen Menschen möglich ist und Armut und Hunger vielerorts das Leben zeichnen.

Die Organisatoren, die Initiative Brot für die Welt und die Stiftung Creative Kirche, klären rund um die Aktion „Gospel für eine gerechtere Welt“ auf, was Trinkwasserknappheit bedeutet und wie sie zu lindern ist. Als Beispiel dient der Norden Kenias, in dem das Wasser aufgrund des Klimawandels immer knapper wird.

Die nächsten Wasserlöcher sind mehrere Kilometer entfernt, nur 30 Liter täglich lassen sich von den Menschen dort beschaffen. Da das Beschaffen von Wasser traditionell die Aufgabe von Frauen und Kindern ist und viel Zeit bindet, ist es ihnen unmöglich, die Schule zu besuchen oder anderen Tätigkeiten nachzugehen.

Die Lösung könnten Regenwassertanks bilden, die Regenwasser auffangen und die Trinkwassergewinnung ohne stundenlange Märsche ermöglichen. (brast)

