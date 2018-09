vor 48 Min.

Ein Macher, der nach vorne blickt

Richard Link tritt am 14. Oktober zur Bürgermeisterwahl in Ustersbach an.Foto: Siegfried P. Rupprecht

Flugzeugbauer, Rockmusiker und Unternehmensteilhaber: Richard Link hat bislang viel erreicht. Warum er nun Gemeindeoberhaupt in Ustersbach werden will.

Von Siegfried P. Rupprecht

Derzeit befindet sich Richard Link in der Freistellungsphase der einjährigen Altersteilzeit. Doch mit 63 Jahren will er nicht nur selbst in Bewegung bleiben, sondern auch sein Umfeld beleben. So liegt es für ihn nahe, sich im Rahmen der neugegründeten Wählergruppe Ustersbach-Mödishofen als Kandidat für das Bürgermeisteramt am Sonntag, 14. Oktober, zu bewerben. „Hier kann ich positive Veränderungen herbeiführen“, betont er, „aber auch der Politverdrossenheit der Menschen entgegentreten und gleichzeitig unsere Gemeinde stärken.“

Richard Link ist ein Mensch, der nach vorne blickt. Einer, der sich mit Leib und Seele engagiert, der mitreißt. „Ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen“, sagt er. Seine Ziele sind bodenständig. Er wisse schon, was machbar und realitätsnah sei. Nicht immer das Große sei erstrebenswert. Das gelte sowohl im Privatbereich als auch in der Kommunalpolitik.

Antrieb und Ehrgeiz kennt er seit seiner Lehre

Für Außenstehende verkörpert Link den Typ des Machers. Antrieb und Ehrgeiz kennt er seit dem Eintritt in die Lehre. Anfang der 1970er-Jahre absolvierte er eine Ausbildung zum Metallflugzeugbauer bei Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) in Augsburg, der heutigen Firma Premium Aerotec. Danach wurde er Facharbeiter im Bereich der Entwicklungsabteilung für den Bau von Tornados und Vorarbeiter im Flugzeugserienbau. 1980 bildete er sich zum Industriemeister und Schweißtechniker weiter. Es folgten diverse Managementschulungen. Ab 1994 übernahm er Leitertätigkeiten und Projektdurchführungen. Zuletzt war er acht Jahre als Abteilungsleiter für rund 150 Mitarbeiter zuständig.

Aber auch nebenberuflich zeigte er sich aktiv. So setzte er als Teilhaber den Bau einer Großraumdiskothek und eines Sportcenters in Neu-Ulm mit circa 30 Mitarbeitern um, gründete mit einem Partner eine Firma für innovative Metallkonstruktionen in Dinkelscherben und zwei weitere Betriebe. „Hier ging es mir vor allem um die Schaffung von Arbeitsplätze für Jugendliche aus der Region“, erzählt Link. 2015 erfolgte die Übergabe seiner Firmenanteile an einen seiner Söhne. Daneben blieb auch noch Platz für Hobbys.

Er war Mitbegründer einer Schülerband

Link schloss die Pilotenausbildung für Segelflugzeuge und einmotorige Sportflugzeuge ab, spielte viele Jahre Trompete und Flügelhorn bei der Marktkapelle Zusmarshausen und 1970 war er Mitbegründer einer Schülerband. „Mein Lieblingsinstrument war und ist Gitarre, musste aber wegen eines Freundschaftsdienstes auf Bassgitarre umsteigen“, sagt er. Dabei sei er bis heute geblieben. 1974 baute er die Tanzgruppe Rising Sun auf, Jahrzehnte später die Partyband Generation. Mit Letzterer präsentierte er mit seinen Mitstreitern Rock-Klassiker. Bei beiden Formationen gibt er heuer jeweils seinen letzten öffentlichen Auftritt.

Durch die Musik hat Link viele Persönlichkeiten der Musikbranche, aber auch Fußballstars sowie Bundes- und Landespolitiker getroffen. „Nur aus der Film- und Showbranche habe ich niemanden kennengelernt“, meint er. Er würde sich daher gerne mal mit Richard Gere und Sophie Loren unterhalten.

Weitere Hobbys sind Radfahren, Spazierengänge und Bergwanderungen. Mit seinem Traumhobby im gesetzten Alter, dem Gleitschirmfliegen, verbindet er allerdings auch unangenehme Erinnerungen. „Da habe ich mir im Frühjahr 2016 alle Bänder des rechten Fußes abgerissen.“

Die Kandidatur hat er sich lange überlegt

Auch kommunalpolitische Erfahrung kann er aufweisen: Link war von 1996 bis 2008 im Gemeinderat und damit auch Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft. Daher könne er sehr wohl beurteilen, wie die Abläufe in den Gremien sind. Die Kandidatur habe er sich lange überlegt und sich dazu entschlossen, nachdem mit Willi Reiter nur ein Bürger seinen Hut in den Ring geworfen hatte. Damit wolle er den Ustersbachern am Wahltag eine demokratische Auswahl ermöglichen. „Einen herkömmlichen Wahlkampf mit Stimmenwerbung bei Hausbesuchen führe ich allerdings grundsätzlich nicht durch“, sagt er.

Die Wählergruppe Ustersbach-Mödishofen veranstaltet am Mittwoch, 3. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Forum bei Kaffee und Kuchen eine öffentliche Vorstellungsrunde mit Richard Link. Für mitgebrachte Kinder stehen Aufsichtspersonen und ein Aktionsplan zur Verfügung.

