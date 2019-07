vor 53 Min.

Ein Männchen vermittelt zwischen Kulturen

Keloglan hatte jetzt auch einen Auftritt in Augsburg. „Das ist Wahnsinn, was ihr hier leistet.“

Das Märchen mit der Hauptfigur Keloglan, das die Dinkelscherber Montessori-Schule mit Partnern aus der Türkei entwickelt hat, ist in Augsburg zu sehen. Wie auch ohne Generalprobe alles geklappt hat

Von Tobias Karrer

Eigentlich läuft es gut für Keloglan. Beim Theaterstück der Montessori-Schule Dinkelscherben, das am Samstag im Martini-Park in Augsburg zu sehen war, wird dem einfachen Schäfer ein Prinzessin zur Frau versprochen. Doch dann passiert’s: Als er die Prinzessin vor einem Drachen beschützen muss, verbrennen seine Haare – das Entsetzen über den Glatzköpfigen ist groß. Das Konzept des Theaterstücks entstand bei einem Austausch der Montessori-Schule mit einer türkischen Schule. Bei ihrem Besuch in der Türkei Ende 2018 lernten die Schüler aus Dinkelscherben die Märchenfigur erstmals kennen.

Zurück in Deutschland blieb Keloglan für die Jugendlichen ein Thema. Auf dem Montessori-Campus in Häder sollte er auf deutsche Märchenfiguren treffen. Mehr oder weniger zufällig wurde diese Idee dann Teil des Märchenprojekts „Es war einmal“ am Stadttheater Augsburg.

Auch in dem Stück macht sich Keloglan auf die Reise. Mit seinen Haaren hat er nicht nur die Prinzessin, sondern auch seine Freude am Leben und sein Selbstbewusstsein verloren und fragt sich: „Wo gehe ich hin?“ Diese Frage erklingt auch auf Türkisch aus den Lautsprechen im Theater. Eingesprochen wurde der Text von den Austauschschülern. Die Partner aus der Türkei werden in Bild und Ton in das Stück integriert. Immer wieder werden ihre Gesichter als Projektion hinter den Schauspielern an die Wand geworfen. Laut der Spielleiterin der Montessori-Schule, Kerstin Becke, sind die Aufnahmen bei einem Filmworkshop zum Thema Emotionen entstanden.

Auf der Bühne trifft Keloglan unterschiedliche Märchengestalten, die ihm helfen, über den Verlust seiner Haare und seiner Braut hinwegzukommen. Die Prinzessin aus dem Märchen „der Froschkönig“ erklärt ihm zum Beispiel, dass auch sie früher nur auf Äußerlichkeiten achtete, bis sie den Prinzen in Froschgestalt kennengelernt hatte. Der „Gestiefelte Kater“ ist das pragmatischer: Er fährt auf der Bühne einige Stunts mit dem Mountainbike und schenkt auch Keloglan ein Fahrrad. „Das wollten die Schüler unbedingt drinhaben“, erklärt Menili Karaman, die das Projekt an der Montessori-Schule von Anfang an begleitet.

Zum Abschluss trifft Keloglan auf Rapunzel, für die Haare ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die Reise hat die türkische Märchenfigur wiederaufgebaut, und auch seine Haare wachsen nach, alle Schauspieler nehmen die Hauben aus Strumpfhosenstoff ab, die vorher die Glatze symbolisieren sollten.

Obwohl es bei der Generalprobe am Freitagvormittag noch einige technische Probleme gab, wurde klar: Die Kombination aus Filmausschnitten, Musik und eingesprochenen Passagen auf Türkisch hat Wirkung und holt die Zuschauer emotional ab. Am Ende der Probe sammelte Kerstin Becke noch einmal alle ihre Schauspieler ein und erklärte: „Das ist Wahnsinn, was ihr hier leistet.“

Im Nachhinein sagt der Projektleiter an der Monessori-Schule, Chritsian Dolleschel: „Obwohl wir nie eine Probe unter Realbedingungen machen konnten, hat am Samstag dann alles überraschend gut geklappt.“

Eigentlich sollte das Stück im Freien aufgeführt werden. Das Projekt „Es war einmal“ wollte mehrere Bühnen im Martini-Park nutzen. Doch das Wetter hätte das nicht zugelassen. Im Foyer des großen Theatersaals ist die Akustik zwar nicht gut, aber wenigstens bleibt es dort trocken. „Wir mussten einfach reagieren, das ist ja im Sinne aller Gruppen“, erklärte Theaterpädagogin Imme Heiligendorff vom Staatstheater.

Bei dem inklusiven Projekt „Es war einmal“ macht nicht nur die Gruppe aus Dinkelscherben mit. Die Rudolf-Steiner-Schule, die Schäfflerbach-Werkstätten und der Club Z des Staatstheaters haben sich ebenfalls mit dem Thema „Märchen“ beschäftigt.

