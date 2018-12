vor 3 Min.

Ein Männerabend mit Hindernissen

Die Mimen des TSV Ustersbach sorgen für viele Lacher. Regisseur Hubert Hillenbrand schafft es, die turbulente Komödie noch weiter anzureichern.

Von Marcus Angele

Lang anhaltender Schlussapplaus und zehn glückliche Schauspieler auf der Bühne: Die Premiere des neuen Theaterstücks „Endlich san´d Weiber furt“ aus der Feder von Marianne Santl gelang den Mimen der Theaterfreunde aus Ustersbach wieder glänzend. Regisseur Hubert Hillenbrand schaffte es zudem, die turbulente Komödie auch noch mit etwas regionalem Witz anzureichern, was für zusätzliche Lacher sorgte.

Wenn es nach dem Sprichwort „Applaus ist das Brot des Künstlers“ geht, dann konnten sich die Künstler des TSV Ustersbach am Premierenabend satt essen. Fast drei Stunden wurden die Lachmuskeln der Zuschauer im ausverkauften Forum bearbeitet. Und die Tage zwischen Weihnachten und Heilig drei König haben es für die Schauspieler in sich: Nachdem sich der Zuschauerandrang in den vergangenen Jahren immer weiter erhöhte, gibt es in diesem Jahr noch eine zusätzliche neunte Veranstaltung – und auch diese ist selbstverständlich ausverkauft.

Endlich wieder ein Stück mit größerer Besetzung

„Vielleicht gibt es hier und da noch ein paar Restkarten, aber der Andrang beim Kartenvorverkauf ist schon echt immer überwältigend“, erzählt Georg Schweinberger, der im Organisationsteam im Hintergrund arbeitet. Daneben sitzt Regisseur Hubert Hillenbrand und fiebert doch etwas nervös der Premiere entgegen. Ihn freut es, dass er in diesem Jahr wieder ein Stück mit größerer Besetzung hat: „Da ist dann einfach mehr Remi-Demi auf der Bühne“. Damit sollte er auch recht behalten.

In dem Lustspiel von Marianne Santl planen der Schreinermeister Bertl (Thomas Gaßner), der Bäckermeister Kare (Andreas Birle) und der Mesner Lorenz (Tobias Abold) anlässlich eines zweitägigen Ausflugs ihrer Frauen nach Hamburg einen feurigen, feuchtfröhlichen Männerabend. Hier spielen die drei Männer immer wieder herrlich mit Witz und Gesichtskomik, zum Beispiel, wenn sie vergeblich versuchen, am Laptop die Dienste einer Stripperin zu buchen. Da wird dann Sohn Simon (Thomas Habla) benötigt, der gerne für seine familiären Dienste abkassiert. Zudem möchte er aber auch eigennützig den mutterlosen Haushalt für ein ungestörtes Tête-à-Tête mit seiner neuen Freundin Eva (Sabine Jungbauer) nutzen. Doch die Ehefrauen Renate (Lena Misof) und Irmi (Franziska Biechele) riechen den Braten und treffen allerhand Vorkehrungen, damit die Männer während ihrer Abwesenheit keinen Unsinn machen.

Alles für den turbulenten Geschlechterkampf angerichtet

Neben Sohn Simon werden auch Tante Rita (Angelika Fischer) und die Pfarrersköchin Theres (Sophia Schmid) instruiert, auf die Männer aufzupassen. Sophia Schmid brilliert in ihrer Rolle als gleichermaßen neugierige wie resolute Pfarrersköchin, bei der sogar der Pfarrer (Sebastian Schmid) artig nach ihrer Pfeife tanzen muss. Somit ist alles für den turbulenten Geschlechterkampf angerichtet. Die Männer lassen sich ihrerseits einiges einfallen, um ihre Aufpasserinnen außer Gefecht zu setzen und um entspannt bei Bier und Schnaps den Abend mit dem geheimnisvollen engagierten Partygirl genießen zu können. Doch natürlich kommt es anders als gedacht und als die Ehefrauen dann am nächsten Tag auch noch frühzeitiger wegen einer Panne zurückkommen, geraten die drei Hallodri doch etwas in Erklärungsnot. Wie die Geschichte letztendlich ausgeht, wird hier nicht verraten, nur so viel: Die Besucher der Premiere waren restlos begeistert.

Termine: Für die Aufführungen am Sonntag, 30. Dezember, sowie am 2./ 3./ 4. und 5. Januar (jeweils ab 20 Uhr) gibt es nur noch sehr wenige Restkarten. Anfragen sind täglich zwischen 18 Uhr und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0176/22362305 möglich.

