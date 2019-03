14.03.2019

Ein Mann, der mit den Bäumen spricht

Bernhard Schmids Ausstellung im Kloster in Holzen öffnet Türen in Jahrmillionen Erdgeschichte. Die Werke fordern die Betrachter zur Auseinandersetzung mit Fragen nach dem Sinn und Wert auf

Von Monika Matzner

Hinter den altehrwürdigen Klostermauern in Holzen löst die Ausstellung „Kairos“ neue Gedanken über die Zeit aus. Holzgestalter und Künstler Bernhard Schmid aus Rettenbach im Landkreis Günzburg präsentiert im Kreuzgang Relikte von in Deutschland gefundenen Mammutbäumen.

Schmid wird beschrieben als ein Mann, „der mit den Bäumen spricht“, denn er lässt sich von heimischen Bäumen künstlerisch und spirituell inspirieren. Im Kloster ist der Künstler kein Unbekannter. Seit 2013 ist er regelmäßig mit wechselnden Themenausstellungen zu alten Bäumen und Holz sowie deren Geschichten zu Gast. „Seine Werke und Impulse passen hervorragend zu uns nach ,Holzen‘, einem Kraftort mit Tradition und Geist“, hebt Gastgeber Philipp Flamm (Hoteldirektion) hervor.

Nun hat der Rettenbacher einen neuen Weg beschritten und öffnete mit der aktuellen Vernissage über Mammutbaumholz die Türe in Jahrmillionen Erdgeschichte. Mammutbäume waren vor der Eiszeit in Mitteleuropa heimisch. Spuren der prähistorischen Bäume, die sich beim Braunkohleabbau in Deutschland finden, hat Schmid aufgespürt. Er hat die jahrmillionenalten Baumdokumente durch einen chemisch-physikalischen Prozess der endgültigen Umwandlung in Asche und Rauch entzogen und sie in einen neuen Zusammenhang gestellt. Bei der Eröffnungsveranstaltung erfuhren die Besucher einiges über die Verarbeitungsweise: „Das Mammutbaumholz ist mit Harz verdichtet, da es sonst zerfallen würde. Mit 55 Prozent Holzfeuchtigkeit rollt es sich auf wie zerrissene Halme der Pusteblumen. Auf diese Weise wird es mit Kunstharz vor dem natürlichen Zerfall gerettet.“

Die Objekte arrangierte der Holzkünstler auf bemalten Sperrholzplatten, auf denen er teilweise allein die Plastizität des Mammutbaumholzes wirken lässt. In anderen Stücken nimmt er als Hintergrund die Form eines Ziffernblattes auf oder setzt Materialien wie Samenkörner ein, um damit den Beginn des Werdens in Bezug zu Materialien aus erdgeschichtlichen Epochen zu stellen. Der Künstler hat seine Werke mit gedankenschweren Titeln versehen: „Afrika“ etwa verweist auf den Kontinent als Wiege der Menschheit, „Chronologie und Kairos“ vereint mit dem Samenkranz Geburt und Sterben zu einem Kreislauf des Lebens.

Bernhard Schmids Werke deuten aber nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf das Dilemma beim Umgang mit Ressourcen. Er fordert den Betrachter im Kloster zu einer Auseinandersetzung auf mit den Fragen: „Wo stehst du, Mensch, in diesem Werden und Vergehen? Welcher Sinn und Wert kommt der dir bemessenen Zeit in der Erdgeschichte zu?“

Über die Hotelrezeption gelangt man zur Ausstellung im Kreuzgang des Klosters. Sie kann bis 14. Juni besichtigt werden.

