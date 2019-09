vor 55 Min.

Ein Marsch aus Solidarität

Reservisten erinnern in Gersthofen an Soldaten im Auslandseinsatz

Die Zeiten haben sich geändert – immer wieder sind deutsche Soldaten auch im Ausland im Einsatz und werden auch getötet. Um an ihren Einsatz zu erinnern, findet ein „Marsch der Verbundenheit“ statt. Dieser macht am Mittwoch, 18. September, um 8.30 Uhr auch in Gersthofen Station.

„Denn für dieses Jahr hat die Bezirksgruppe Schwaben im Verband der Reservisten der Bundeswehr mit ihrer Geschäftsstelle in Lagerlechfeld die Organisation des Marsches übernommen“, sagt der Gersthofer Eugen Wittmann. Er kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Schwaben Mitte.

„Derzeit hört man fast nur von Ausrüstungsmängeln bei der Bundeswehr.“ An die Männer und Frauen im Einsatz werde nicht gedacht, kritisiert er. „Deswegen veranstalten wir den Marsch der Verbundenheit.“

Dieser wurde im Jahr 2010 von Irmengard Röhle, einer ehemaligen Vizepräsidentin für Betreuung und Fürsorge im Reservistenverband, initiiert. Ziel war es, in der Heimat ein Zeichen der Solidarität für die im Auslandseinsatz stehenden Soldaten zu setzen. Die Teilnehmer des jährlich stattfindenden Marsches treten auf ihrem Weg in den Dialog mit Politik und Gesellschaft.

Auf jeder Etappe wird ein zwei Meter langes, gelbes Band mitgeführt, das von Teilnehmern und Offiziellen unterschrieben und am Ende einer Einheit übergeben wird, die in den Auslandseinsatz geht. Heuer findet der Marsch in acht Tagesetappen im Bezirk Schwaben statt. Er startet am Samstag, 14. September, in Donauwörth und endet am Samstag, 21. September, in Landsberg am Lech. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die vierte Etappe führt am Dienstag, 17. September, von Wertingen über Laugna und Emersacker nach Welden. Am Mittwoch, 18. September, ist um 8 Uhr das Ballonmuseum Gersthofen Treffpunkt für die fünfte Etappe. Dort ist Möglichkeit zur Besichtigung des Museums. Um 8.45 Uhr begrüßt Bürgermeister Wörle die Marschierer, danach ist ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geplant. Um 9.15 Uhr starten die Marschierer in Richtung Neusäß über den Bärenkeller. In Neusäß werden sie zwischen 12.30 und 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz von einem Vertreter der Stadt empfangen. Um 13.45 Uhr geht’s weiter zum Bismarckturm und dann weiter zum Ziel, der ehemaligen Sheridan-Kaserne, Gebäude 116, mit Anschließender Besichtigung der Traditionsräume der Amerikaner. (lig)

Themen Folgen