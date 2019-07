vor 49 Min.

Ein Meitinger siegt beim Neuburger Schlossfest

Josef Türk ist nicht nur beim Reiter-Schauspiel erfolgreich. Er zeigt auch Ritterlichkeit

Reiter Josef Türk aus Meitingen und sein siebenjähriger spanischer Schimmel-Wallach Desperado errangen beim Schlossfest in Neuburg nicht nur den Gesamtsieg. Türk eroberte mit seiner Ritterlichkeit auch die Herzen der Zuschauer.

Traditionell gibt es beim Renaissance-Fest in der Donaustadt ein gut einstudiertes Reiter-Schauspiel zur Unterhaltung der Zuschauer. Jedoch bleibt der Ausgang des Turniers bis zum Schluss ungewiss, denn die Treffsicherheit der Reiter mit ihren drei Meter langen Lanzen lässt sich kaum vorhersagen. Josef Türk aus Meitingen war schon zum achten Mal dabei, allerdings diesmal mit seinem erst siebenjährigen Andalusier Wallach Desperado, dem jüngsten Pferd des Turniers.

Unter den 15 Reitern herrschte eine kameradschaftliche, aber dennoch angespannte Stimmung. Jeder von ihnen wollte den „Türken“ – eine sich drehende Figur und die an Stangen befestigten Ringe – treffen und sich damit Punkte, die nach einem strengen Regelwerk vergeben werden, sichern. Josef Türk alias „Josef von Auxesheim“ traf bei den elf Vorstellungen zielsicher. Ritterlichkeit zeigte er bei einem Stechen, als er mit erhobener Lanze an den Aufgaben vorbeiritt, ohne auch nur einen einzigen Punkt zu erzielen. Er überließ somit die begehrte Siegerschleife einer bis dahin erfolglosen Reiterin. Auf die Frage, wie es zu einem für ihn so schlechten Ergebnis kommen konnte, erklärte er mit einem Augenzwinkern, die Sonne habe ihn geblendet.

Während der Turnierpausen zeigte „Josef von Auxesheim“ mit seinem Desperado den Zuschauern bei einer Feuershow, was Vertrauen zwischen Pferd und Reiter bedeutet. Er sprang über hohe Flammen, zeigte, wie gelassen Desperado durch eine enge Feuergasse geht und auch eine brennende Fackel in der Hand seines Reiters akzeptiert. Am Ende des zweiten Turnierwochenendes nahm Josef Türk fünf goldene Siegerschleifen mit nach Hause und war somit der Gesamtsieger des Turniers. (AL)

Themen Folgen