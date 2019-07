05:00 Uhr

Ein Motiv legt mehrere Gewänder an

Udo Rutschmann reduziert seine Bildern bis zur Unkenntlichkeit. Warum seine Kunst wird auf diese Weise dennoch vielschichtiger wird.

Von Gerald Lindner

Er reduziert und experimentiert bei seinen Arbeiten. Dennoch ist Udo Rutschmanns Kunst vielschichtig und lässt den Betrachter eigene Assoziationen gewinnen. In der neuen Ausstellung des Kunstkreises im Rathaus Gersthofen präsentiert der Augsburger Malerei und Arbeiten auf Papier.

Bereits im April zeigte eine Sonderausstellung mit dem Leitthema „Material, Struktur und Licht“ in der Schwäbischen Galerie des Museums Oberschönenfeld eine Reihe von Serien des im Jahr 1967 in Augsburg geborenen Künstlers aus den letzten Jahren. Er sagt von sich selbst: „Ich bin ein Bildhauer, der Öl und Farbe als Material verwendet.“

Während seines Studiums der Philosophie und Kunstgeschichte in Augsburg arbeitete er als freier Gestalter und Beleuchtungstechniker am Deutschen Theater in München (1989-1992). Anschließend wechselte er zum Fach Architektur an der Metropolitan University London (1992-1996). Seit 2000 ist er freischaffender Künstler, seit 2006 mit eigenem Atelier in Augsburg. Seine Arbeiten, die er in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen auch international präsentierte, wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Im Gersthofer Rathausfoyer

Im Gersthofer Rathausfoyer sind unter anderem Beispiele in Mischtechnik aus der Reihe „Incubator“ zu sehen. Hier spielt Rutschmann mit verschiedenen Medien: Von im selbst aus Ton gefertigte Objekte werden zunächst fotografiert. Diese Fotos werden dann immer weiter bearbeitet und reduziert. Manchmal wird ein Motiv erkennbar wiederholt, erhält durch unterschiedliche Farben aber eine neue Wirkung. Mitunter bleiben jedoch nur Punktanordnungen – gleich verwischten Spuren im Sand – übrig. Unter den verschiedenen Schichten hat Rutschmann immer wieder Schriftelemente eingearbeitet, die Sätze aus der Physik beinhalten. Auch diese werden immer undeutlicher und verschmelzen mit der Umgebung auf dem Papier.

Dunkle Schemen von Menschen zeigt das Bild „Die Wartenden“: Gesichtslose Menschen warten auf einen nicht definierten Menschen, einen Bus oder ein Ereignis. Der Künstler lässt hier verschiedene Schlüsse zu.

Kunsttechniken werden vermischt

Auch die Elemente Grafik und Malerei/Zeichnung vermischt der Künstler. So ergeben in der Reihe „Oszillator“ feinste, mit Tuschefeder gezogenen Linien abstrakte Landschaften, die wiederum an die Linien von Oszillatoren erinnern.

Aus der Reihe fallen neun Arbeiten, die Rutschmann unter dem Titel „Rosa“ zusammengefasst hat. Diese in rosa Farbe gehaltenen Akte zeigen eine üppige Frau in verschiedenen Posen, im Tanz, bei Bewegungen und strahlen alle eine Lebensfreude aus.

Öffnungszeiten Bis zum 12. September jeweils Montag von 8 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Mittwoch von 8 bis 13 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr im Gersthofer Rathausfoyer.

