vor 54 Min.

Ein Pfarrer, dem die schweren Jungs in der JVA Gablingen vertrauen

Pfarrer Peter Trapp ist neuer Seelsorger in der JVA Gablingen. Mit welchen Sorgen die Häftlinge zu ihm kommen und weshalb für ihn ein Traum in Erfüllung geht.

Von Philipp Kinne

Wenn Pfarrer Peter Trapp auf der Gitarre spielt, fangen die schweren Jungs an zu singen. Das hat der neue evangelische Pfarrer im Gablinger Gefängnis schon nach wenigen Wochen vor Ort geschafft. „Musik verbindet“, sagt er. An manchen Tagen werde bei den Gottesdiensten im Mehrzweckraum in 40 verschiedenen Sprachen gebetet und gesungen.

Seit Mai arbeitet der 56-Jährige als Seelsorger in der JVA Gablingen. Er folgt damit auf Pfarrer Roland Höhn, der nach mehr als drei Jahren als evangelischer Pfarrer im Gefängnis in den Ruhestand wechselte. Peter Trapp war zuvor als Gemeindepfarrer in Coburg tätig. Für ihn geht mit dem neuen Job ein Traum in Erfüllung. Die neue Stelle bedeute weniger Arbeit in der Verwaltung und weniger Verantwortung für Personal. Stattdessen könne er sich mehr auf die Seelsorge konzentrieren. „Das wünscht sich doch jeder Pfarrer“. Trapp, 1963 in Nürnberg geboren, studierte Philosophie und evangelische Theologie. Später war er als Missionar in Papua-Neuguinea unterwegs.

600 Häftlinge in der JVA Gablingen

Etwa die Hälfte der 600 Häftlinge, die aktuell im Gablinger Knast sitzen, sind Christen. Für die katholischen Häftlinge ist Trapps Kollege Pfarrer Michael Barnt zuständig. Für die rund 130 muslimischen Häftlinge gibt es seit rund einem Jahr einen Imam in der Justizvollzugsanstalt. Zwei Mal in der Woche gibt es einen ökumenischen Gottesdienst im Mehrzweckraum der JVA. Trapp und sein katholischer Kollege wechseln sich im Wochenrythmus mit dem Gestalten des Gottesdienstes ab. Neben den Messen nimmt die Seelsorge einen großen Teil der Arbeit Trapps ein. Er sagt: „Viele Häftlinge wollen einfach nur reden“. Auch dafür sei er da. Denn Besuch dürfen die Gefangenen in der Regel nur ein Mal im Monat für eine Stunde empfangen – Häftlinge in Untersuchungshaft öfter. Doch viele bekommen nicht einmal in dieser einen Stunde im Monat Besuch von Familie oder Freunden. „Das kann einen Menschen kaputtmachen“, sagt Trapp. In den Gesprächen unter vier Augen gehe es oft um die alltäglichen Probleme und Nöte der Gefangenen. Über ihre Straftaten hingegen wollen nur wenige sprechen, sagt der Geistliche. In der Regel finden die Gespräche in der Zelle unter vier Augen statt.

Keine Angst vor gefährlichen Häftlingen in der JVA Gablingen?

Etwa die Hälfte der Häftlinge in Gablingen sitzen in Untersuchungshaft. Während die verurteilten Gefangenen, die nach Gablingen kommen, noch maximal ein halbes Jahr absitzen müssen, kann bei den Untersuchungshäftlingen jedes Strafmaß dabei sein – vom Schwarzfahrer bis zum Mörder, erklärt Zoraida Maldonado de Landauer, die Leiterin des Gablinger Gefängnisses. Ob Pfarrer Trapp bei seiner Arbeit keine Angst habe? „Ich fühle mich sicher“, sagt er. Im Notfall könne er jederzeit Hilfe holen, bislang sei das aber nicht notwendig gewesen.

Während des Einführungsgottesdienstes jedenfalls wurde Trapp, der neuerdings auch einen Yoga-Kurs im Gefängnis anbietet, herzlich von den Häftlingen empfangen. Dass Trapp nach den ersten sechs Monaten im neuen Job angekommen ist, zeigt sich schon im Treppenhaus. Dort hängt seit Kurzem ein etwa vier Meter hohe Gemälde aus dem Privatbesitz des Geistlichen. Es stammt von der Wasserburger Künstlerin Simone Reindl und zeigt eine Himmelsleiter in der Wüste, auf die ein Engel steigt. An einem Ort also, an dem es keinen Handyempfang gebe, an dem man oft alleine sei und die äußeren Einflüsse auf ein Minimum rediziert sind, stellte Trapp in seiner Predigt fest. Und doch zeige die Himmelsleiter einen Ausweg aus diesem unwirklichen Ort. Ein tröstender Gedanke, für die Gefangenen. „Das Bild hat nun einen neuen Platz gefunden – und ich auch“, sagt Trapp.

