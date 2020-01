vor 38 Min.

Ein Prosit auf 950 Jahre Deubach

In Deubach ist die Dorfgemeinschaft intakt. Unzählige Bürger engagieren sich aktiv im Festjahr. Sie stießen auf ein erfolgreiches Jubiläum an.

Diakon Anton Seemiller segnet den Festplatz für die 950-Jahr-Feier. Höhepunkt wird ein dreitägiges historisches Fest mit mittelalterlichen Aktivitäten sein.

Von Siegfried P. Rupprecht

Jetzt kann beim Jubiläum 950 Jahre Deubach eigentlich nichts mehr schiefgehen. Diakon Anton Seemiller eröffnete im Beisein der Sternsinger offiziell das Festjahr auf dem Platz neben der St.-Gallus-Kirche mit der kirchlichen Segnung des Areals. „Damit das Jubiläum unter einem guten Stern steht“, meinte er.

Den Segen verstand der Diakon nach eigenen Worten als „Rückenwind“ für die bevorstehenden Veranstaltungen und Feierlichkeiten. „Immerhin werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus.“ Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass die 950-Jahr-Feier nur so stark sein könne wie die dörfliche Gemeinschaft.

Unzählige Deubacher sind bei der Organisation mit im Boot

Doch die sei intakt, versicherte Engelbert Kugelbrey in seinen einführenden Worten zum Jubiläumsjahr. Unzählige Deubacher Bürger seien bei der Organisation mit im Boot und engagieren sich bei der Durchführung des Festes, verkündigte er stolz.

Anita Nachtrub und Andrea Kugelbrey, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, wurden deutlicher. „Allein das Organisationsteam umfasst 22 Personen aus den örtlichen Vereinen“, berichteten sie. „Wir haben unter anderem ein Bau-, Essens- und Aktionsteam.“ In diesen Gruppen seien auch Personen beteiligt, die nicht zum Festausschuss gehören. „Zudem unterstützen uns sämtliche Firmen, die wir bislang angesprochen haben, mit Rat, Tat und Spenden.“

Es wurde der Verein „950 Jahre Deubach“ gegründet

Um alles auf die Reihe zu bringen und ein kompaktes und vor allem belebendes Jubiläum auf die Beine zu stellen, wurde der Verein „950 Jahre Deubach“ gegründet. Dort sind Engelbert Kugelbrey für den Carnevals Club Deubach, CCD Deubachia, Veronika Seemiller für den Sportclub, Martin Schick für die Freiherr-von-Zech-Schützen und Georg Kraus für die Freiwillige Feuerwehr federführend.

Anita Nachtrub verdeutlichte, dass dazu viele Vorbereitungen notwendig waren: „Am 5. Mai des letzten Jahres führten wir die erste Sitzung durch.“ Seitdem treffe sich der große Kreis jeden Monat, die Teams, je nach Bedarf, öfters.“

Dieser feste Zusammenhalt und das kontinuierliche Ziehen an einem Strang war letztlich auch für die Verantwortlichen eine Überraschung. „Wir sind begeistert, welche tolle Ideen zusammengetragen wurden und auch umgesetzt werden“, resümierte Nachtrub.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit

So werden beispielsweise die Gäste beim dreitägigen historischen Fest vom 17. bis 19. Juli ins Mittelalter entführt. Die Zeitreise in die Vergangenheit vor der atmosphärischen Kulisse der St.-Gallus-Kirche präsentiert unter anderem eine Schmiede, Korbflechten und Töpfern. Soldknechte, Feuerschlucker und Schwertkämpfer lassen zudem in einem Zeltlager die Epoche aufleben. Dazu gibt es zahlreiche kulinarische Schmankerln und ein spezielles Festbier.

Einige Speisen werden extra für das Fest kreiert. „Wir haben im Vorfeld bereits einige getestet, wie Rehdebreziner und Vinschgerl“, erzählte Andrea Kugelbrey. Ihr Fazit: „Auf die Festbesucher warten erlesene Köstlichkeiten.“

Auch ein Schirmherr für das Jubiläumsjahr wurde gefunden. Diese Aufgabe übernimmt der in Deubach beheimatete ehemalige Landtagsabgeordnete Max Strehle. Die erste Veranstaltung im Rahmen des Festprogramms läuft übrigens am Sonntag, 29. März, ab. Dann kommt Kreisheimatpflegerin Claudia Ried nach Deubach und referiert darüber, wie der Ort entstand.

Wo hakte es bislang? „Bis jetzt zum Glück nirgends“, antwortete Anita Nachtrub. Und so kamen die Mitglieder der Organisationsteams und des Festausschusses nach der Segnung des Festplatzes zu einem kleinen Stehempfang vor Ort zusammen. Angestoßen wurde mit einem Glas Sekt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr.