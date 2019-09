00:31 Uhr

Ein Prosit auf die Neusässer Senioren

Warum die älteren Bürger jedes Jahr wieder so gerne aufs Volksfest kommen

Von Ingrid Strohmayr

Wenn das Bierzelt bereits an einem Donnerstagnachmittag um 14 Uhr rappelvoll ist, dann ist auf dem Neusässer Volksfest Seniorennachmittag. Über 6000 Mitbürger ab dem 65. Lebensjahr bekamen eine persönliche Einladung der Stadt Neusäß zum geselligen Seniorennachmittag. Mit dieser, vorgezeigt am Eingang, gab es wiederum die begehrten Gutscheine für eine Maß Bier und ein paar Bratwürstl frisch vom Grill. „Weit mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel unserer Senioren, kommen gerne ins Festzelt, der Zuspruch war so groß, dass wir mittlerweile zwei Schichten, von 14 bis 16 und von 16 bis 18 Uhr, eingeführt haben“, berichtet Bürgermeister Richard Greiner.

Besonders freute er sich die Neusässer Geistlichkeit mit Pfarrer Karl Freihalter (St. Stephanus, Hainhofen), Pfarrer Anton Wagner (Kobelkirche, Westheim) und den neuen Seelsorger Pfarrer Stephan Spiegel, der am 3. Oktober mit der Amtseinführung die erweiterte katholische Pfarreiengemeinschaft Neusäß übernehmen wird, begrüßen zu können. „Eine wunderbare Gelegenheit, sich bei den Bürgern aller Stadtteile bekannt zu machen“, lacht der Geistliche, der inzwischen in das alte Westheimer Pfarrhaus eingezogen ist.

Auch Ehrenbürger Manfred Nozar, 24 Jahre Bürgermeister der Stadt Neusäß, ließ es sich nicht nehmen, auf dem Volksfest, das seit 1975 als fester Bestandteil des Kulturlebens ist, eine Maß Bier mit den alten Weggefährten zu trinken. Er schätzt vor allem die Geselligkeit und das gute, harmonische Miteinander. Beste Unterhaltung bei zünftiger Blas- und Marschmusik garantierte die Stadtkapelle Neusäß unter der Leitung des Dirigenten Florian Helgemeier.

Franz Spranger ist mit einigen Freunden und Bekannten aus Hainhofen ins Festzelt gekommen. „Es ist schon super, dass die Stadt Neusäß zum Seniorennachmittag einlädt und sich das was kosten lässt.

Peter Obeth aus Ottmarshausen war bereits als Teilnehmer des Festumzugs auf dem Volksfest. „Mir bereitet es große Freude, in diesem Rahmen alte Bekannte zu treffen und in fröhlicher Runde die eine oder andere lustige Anekdote auszutauschen!“

Gerlinde Stimpfle aus Steppach ist mit ihrer Freundin Else Metzler aus Augsburg-Kriegshaber ins Festzelt gekommen. Beide Damen lieben die bayerische Gemütlichkeit. „Ich bin aus dem Allgäu vor 25 Jahren nach Steppach gezogen, hier lebt es sich bestens. Wir lieben halt besonders die zünftig-bayerische Blasmusik im Bierzelt bei angenehmer Lautstärke“, erzählt sie begeistert. „Warum sollen wir denn nach München auf die Wiesn fahren, da ist es viel zu voll und zu teuer, bei uns ist es viel gemütlicher und auch persönlicher“.

Besonders lobte die fröhliche Seniorenrunde den kostenlosen Shuttleservice der Stadt, der alle Stadtteile bei der Hin- und Rückfahrt bedient. „Der Seniorennachmittag ist eine wunderbare, vor allem kommunikative Einrichtung, die gerade die älteren Bürger zusammen bringt, die oft wenig Abwechslung in ihrem Alltag haben“, bringt es der Steppacher Hans Jenuwein, der sich ehrenamtlich für den Verein „Menschen brauchen Menschen e.V.“ engagiert, letztendlich auf den Punkt.

