Ein Roman zum Welttag des Buches

664 Gersthofer Schüler erhalten Gutscheine für Fantasy-Geschichte

Rund um den Welttag des Buches am 23. April feiern deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes Lesefest. Zu diesem Anlass erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“.

In Gersthofen beteiligen sich acht Schulen mit 29 Klassen an einer Buchgutschein-Aktion anlässlich des Welttags des Buches. 664 Schüler erhalten den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj-Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebene Fantasyroman „Der Geheime Kontinent“ von Thilo. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Schüler der vierten und fünften Klasse verteilt, die diese kostenlos in Büchereien und Bibliotheken abholen können. Auch vier Gersthofer Buchhandlungen freuen sich über den Besuch zahlreicher Schulklassen. Bundesweit kommen rund eine Million Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten.

Zusätzlich haben zahlreiche Zusteller der Deutschen Post nicht nur Briefe und Rechnungen im Gepäck – sie verschenken in ihren Bezirken Bücher an Kunden mit dem Ziel, Lesefreude zu vermitteln und Lesemuffel zum Lesen zu bewegen.

Die Unesco-Generalkonferenz hat 1995 den 23. April zum „Welttag des Buches und des Urheberrechts“ ausgerufen. Das Datum geht auf eine Tradition in Katalonien zurück: Zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. Der 23. April ist zugleich der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Der Welttag des Buches wird heute in über 100 Ländern gefeiert, in Deutschland bereits seit 1996.

