Ein Schlitzohr narrt sie alle

Molières „Die Streiche des Scapin“ sind in der Stadthalle Neusäß zu sehen

Molière gehört neben Shakespeare zu den größten Dramatikern der Theatergeschichte. Eines seiner besten Stücke, „Die Streiche des Scapin“, sind jetzt in der Stadthalle Neusäß zu erleben. Für die Aufführung am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Das von Andreas Erfurth geführte Neue Globe Theater wurde in Neusäß zuletzt für Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ mit Applaus überhäuft. Nun folgt das französische Pendant. Molière glückte 1671 der große Wurf mit „Die Streiche des Scapin“. Die Komödie entwickelte sich zu einem der meistgespielten französischen Theaterstücke.

Damit hievte Molière die leichtgewichtige Komödie auf die Höhe der Tragödie. Zwei geizige Alte gehen auf Geschäftsreise. Die Söhne, der Obhut der Diener überlassen, nutzen die Stunde, einer heiratet heimlich, der andere verliebt sich nicht standesgemäß. Das Schlitzohr Scapin bringt mit allerlei Tricks und Possenspiel alles ins Lot.

Für die Komödienaufführung „Die Streiche des Scapin“ am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt bis zum Donnerstag, 24. Oktober, eine Postkarte mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, und nennt uns das Jahr, in welchem diese Komödie erstmals zu sehen war.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (lig)

für 19,50/16,50/zwölf Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

