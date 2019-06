vor 24 Min.

Ein Schlossgespenst in der Haustür

In Ottmarshausen spielen seit vielen Jahren Erwachsene für Kinder. Das kommt in ganz Neusäß gut an

Eine gute halbe Stunde war viel los auf der Bühne der Turnhalle der alten Schule in Ottmarshausen. Das Elterntheater des Kindergartens hatte zu seinem neuen Stück eingeladen. Vor nunmehr 19 Jahren wurde das Elterntheater des Kindergartens Ottmarshausen gegründet, und seither erfreut das Team mit seinen Stücken nicht nur die Neusässer Kindergarten- und Grundschulkinder der ersten beiden Klassen, sondern bietet auch für alle interessierten Kinder in diesem Alter einen öffentlichen Theatertermin an.

Und schon begann die Geschichte, die sich um das Schlossgespenst Zippel (Judith Ergenz) und seinen Freund Paul (Alex Schöll) dreht. Dabei ist Zippel ein ganz außergewöhnliches Schlossgespenst. Es wohnt keineswegs, wie man annehmen möchte, in einem alten Schloss. Zippel hat sich ein altes Türschloss als Quartier ausgesucht – genau das Türschloss der Wohnung von Pauls Familie. Klar, dass die beiden schnell Freundschaft schließen. Diese gerät aber bald in große Gefahr, als das Türschloss ausgewechselt werden soll. Doch das Freundespaar hält in allen Situationen zusammen und findet letztendlich eine gute Lösung, zu der auch die Nachbarin Frau Wilhelm das Ihre beiträgt. Schön sind vor allem die kurzen Spielsequenzen, welchen die Kinder problemlos folgen können.

Auch alltägliche und bekannte Situationen wie Mandarine essen, Pipi und Kacka machen sind den Kindern wohlbekannt und veranlassen sie zu viel Gelächter. Dass dies alles allerdings ein Schlossgespenst nicht können soll, ist für manchen dann doch überraschend. Dafür hat Zippel zu diesen Themen zur Freude der Kinder gleich ein lustiges Gedicht parat. Viel Spaß gibt es, als das Schlossgespenst mit Paul in die Schule kommt und dessen beiden Widersachern ordentlich Kontra gibt. Damit hat er seinem Freund sehr geholfen. Doch das Wohnproblem ist für Zippel immer noch nicht gelöst. Erst Nachbarin Frau Wilhelm erlöst Paul und Zippel aus ihrer Misere. Auch sie hatte einst ein Schlossgespenst und kann den beiden Freunden helfen. Mit einem gemeinsamen Lied und kräftigem Mitklatschen endete das Stück, für das die theaterbegeisterten Eltern tosenden Applaus erhielten.

Dabei ist die Lust der Akteure, sich einzubringen, so groß, dass noch heute Eltern dabei sind, deren Kinder dem Kindergartenalter mittlerweile bereits längst entwachsen sind. Für die große Kreativität für Spiel und Darstellungsform des Theaterstücks, zu dem Ulrike Tusch die komplette Musik schrieb, erhielt die Elterntheatergruppe auch diesmal wieder viel Anerkennung. Gespielt werden stets ausgesuchte Kinderstücke. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen, spannenden Geschichten“, erzählt Claudia Fischer. Diesmal entschieden sie sich für den Kinderbuch-Bestseller „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“. Schon nach kurzem Einlesen war klar: „Das Stück wird witzig und pfiffig, das nehmen wir.“

Ein Theaterstück steht und fällt aber nicht allein mit einer guten Geschichte. Die erfolgreiche Theaterarbeit der Ottmarshauser Eltern ist vor allem auch auf ihr großes persönliches Engagement zurückzuführen. Von Drehbuch, Regie über Kulissen bis zu Kostümen und Requisiten machen sie alles in Eigenregie. Mit viel Herzblut bis in alle Einzelheiten – sei es das Kennenlernen von Paul und Zippel, die Unterrichtsszene in Pauls Klasse oder das Treffen in Frau Wilhelms Wohnung – haben sich ausnahmslos alle Beteiligten liebevoll in das Theaterprojekt eingebracht.

Und so erhielt das Theaterteam bei der öffentlichen Vorstellung auch viel Lob und tosenden Applaus. (AL)

