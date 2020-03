vor 17 Min.

Ein Semester für die Hauswirtschaft

Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung

Das neue Semester der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft, Schwabmünchen startet am 9. September. Ein erster Infoabend dazu findet am 29. April um 19 Uhr in der Teilzeitschule Hauswirtschaft in Schwabmünchen statt.

Im Mittelpunkt des einsemestrigen Studiengangs steht die Vermittlung von hauswirtschaftlichem Fachwissen, von praktischen Fertigkeiten sowie dem Wissen um Familien- und im Haushaltsmanagement. Darüber hinaus wird die pädagogische Eignung vermittelt, um Personen auszubilden und anzuleiten. Teilnehmen können Frauen und Männer mit abgeschlossener Berufsbildung außerhalb der Hauswirtschaft. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in Teilzeit unterrichtet. Die Ferien sind weitgehend unterrichtsfrei.

Das Semester 2020 endet im Frühjahr 2022. Erfolgreiche Absolventen können in hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Bereichen eines Unternehmens oder Dienstleistungsbetriebes tätig werden. Nach bestandenem Schulbesuch erhalten die Studierenden den Titel „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“ sowie eine Bescheinigung über die berufs- und arbeitspädagogische Eignung zum Ausbilden. Wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, kann die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin abgelegt werden.

Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Ines Mayer, 0821/43002-3211. Interessentinnen können sich auch per E-Mail unter poststel-le@aelf-au.bayern anmelden. (AL)

