Ein Spieltag im Augsburger Land zum niederknien

Plus Fußball-Nachlese: Der FC Horgau übernimmt die Spitze in der Kreisliga Augsburg und der TSV Meitingen verpflichtet einen talentierten Neuzugang. Alle Tops & Flops.

„Hätten wir die Spiele in Stätzling und Nördlingen gewonnen, wären wir jetzt Zweiter. “ Diese Hochrechnung stellte Aldin Kahrimanovic, der kickende Co-Spielertrainer des SC Altenmünster, nach dem 3:0-Heimsieg gegen den BC Adelzhausen spaßeshalber und mit einem zwinkernden Auge an. Trotz der Freude über den aktuellen Dreier trauerte es den beiden letzten Auswärtsspielen nach, als sein Team nach jeweiligen Führungen am Ende mit 2:3 (Stätzling) und 1:2 (Nördlingen) Lehrgeld bezahlen musste.

Am Sonntag geht´s für Altenmünster zum Derby nach Meitingen. Der TSV machte es beim TSV Nördlingen II besser als sein kommender Gegner, konnte nach einem 0:2-Rückstand immerhin noch einen Punkt entführen. Einzig die Ampelkarte für Kapitän Arthur Fichtner dürfte Trainer Pavlos Mavros nicht gefallen haben. Die Schlussviertelstunde musste Meitingen ohne den 29-Jährigen in Unterzahl bestreiten. Dafür feierte Konstantinos Morfakis seine Premiere. Auf den letzten Drücker haben sich die Lechtaler noch mit dem 18-jährigen Griechen verstärkt, der vom TSV Schwabmünchen kommt.

„Er ist ein talentierter Offensivspieler“

Der Kontakt kam über den Werner Muth, den Manager des Bayernligisten, und Meitingens Trainer Pavlos Mavros zustande. „Er ist ein talentierter Offensivspieler“, freut sich Abteilungsleiter Torsten Vrazic über den Last-Minute-Transfer: „Wir brauchen Breite im Kader.“ Vom Spiel war der TSV-Fußball-Boss weniger angetan: „Beim 0:1 haben wir gepennt, das zweite Tor war ein Platzfehler.“ Vrazic will sich jetzt etwas einfallen lassen, wie er es schafft, dass seine Jungs von der ersten Minute an konzentriert sind. Zur Erinnerung: Der TSV Meitingen logiert immer noch auf Platz zwei der Bezirksliga Nord.

Dort ist in der Süd-Gruppe auch der SV Cosmos Aystetten angekommen, nachdem Türkgücü Königsbrunn (0:0 bei Viktoria Augsburg) und Olympia Neugablonz (2:4-Pleite in Friedberg) Federn lassen mussten. Die Schützlinge von Marco Löring erledigten indes ihre Pflichtaufgabe beim Schlusslicht SV Stöttwang mit einem 3:0-Sieg. Damit sind die Cosmonauten nach dem Stotterstart inzwischen fünf Spiele ungeschlagen, aus denen man 13 der insgesamt 14 Zähler geholt hat.

Alle gingen entschlossen in die Zweikämpfe

Drei Punkte aus dem Allgäu hätte beinahe auch der TSV Neusäß mitgenommen. Nach 90 Minuten führten die Lohwaldkicker beim FC Heimertingen mit 3:2, ehe man in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich hinnehmen musste. „Es dauerte nach Spielende etwas Zeit, bis die verständliche Enttäuschung verarbeitet war“, so Sportlicher Leiter Günther Hausmann. „Die Mannschaft war gegenüber den letzten Spielen nicht wieder zu erkennen. Es wurde Fußball mit viel Bewegung gespielt und alle gingen entschlossen in die Zweikämpfe. Das sollte Mut für die kommenden Aufgaben geben.“

Die Tops & Flops des Spieltages 1 / 7 Zurück Vorwärts Spieler des Tages: Dass der SV Gablingen am dritten Spieltag der A-Klasse Nordwest zu seinem ersten Saisonsieg kam und der SV Adelsried die erste Niederlage hinnehmen musste, lag in erster Linie an Björn Reich. Der 23-jährige Torhüter, der seit Kindesbeinen in Gablingen und bei der JFG Schmutter 11 spielt, erwies sich als echtes Schwergewicht und brachte die gegnerischen Angreifer mit zahlreichen Glanzparaden an den Rand der Verzweiflung. „Schon im Derby gegen Achsheim, das wir unglücklich verloren haben, hat er überragend gehalten. Sonst hätten wir schon 0:7 hinten liegen können“, so Spielertrainer Stefan Bergmair, der seinem Keeper eine Super-Vorbereitung und eine hundertprozentige Trainingsbeteiligung attestiert.



Torreichste Spiele: Elf Treffer gab es beim 10:1-Sieg des SC Altenmünster II gegen den FC Weisingen zu bestaunen. Für den Spitzenreiter der B-Klasse West 4 war’s bereits der zweite zweistellige Sieg in dieser Saison. Neun Tore sahen die Zuschauer beim 7:2-Erfolg des TSV Ellgau gegen den TSV Lützelburg II, jeweils sieben in den Spielen TSV Walkertshofen – SSV Margertshausen (2:7), TSV Steppach II – TSG Stadtbergen II (4:3) und CSC Batzenhofen – FC Emersacker II (7:0).

Größte Zuschauerkulissen: 180 Zuschauer wurden beim Spiel der Kreisliga Ost zwischen dem SV Thierhaupten und dem FC Gerolsbach (2:1) gezählt. Jeweils 150 sahen das A-Klassen-Lokalderby SV Wörleschwang – TSV Zusmarshausen II (2:1) sowie das Bezirksliga Süd-Duell zwischen dem SV Stöttwang und Cosmos Aystetten (0:3). 110 Besucher waren es beim B-Klassen-Spiel TSV Leitershofen II gegen SV Bonstetten (4:1).

Beste Torschützen: Mit vier Einschüssen war Routinier Wolfgang Fendt, 34, vom B-Klassisten TSV Ellgau der erfolgreichste Torschütze des Spieltages. Dreifach trafen Tobias Hieber (SSV Margertshausen), Allessandro Kadura (SC Altenmünster II) und Sebastian Kempf (TSV Gersthofen II). Drei Tore gelangen auch Dominique Haselmeier vom SC Altenmünster – zwei in der „Zweiten“ und eines im Bezirksliga-Team. Je zwei Treffer haben Fabian Zimmermann (TSV Leitershofen), Benjamin Ullmann (SV Thierhaupten), Julien Jaremkow (SV Achsheim), Christoph Besser (SV Ehingen/Ortlfingen), Franz Wetzel (TSV Ellgau), Karim Alouache (TSV Leitershofen II), Behar Murseli, Leon Schuster (CSC Batzenhofen) und Jonathan Schuhmann (SC Altenmünster II) erzielt.

Pechvögel des Tages: Drei Eigentore gab es am Samstagnachmittag in der Bundesliga zu sehen. Zwei davon steuerten Spieler von Hertha BSC Berlin beim 0:3 gegen Schalke 04 bei. Da wollte man beim SSV Neumünster nicht nachstehen. Thomas Wink und Patrick Neubauer trafen bei der 1:5-Niederlage bei der SpVgg Ellzee ins eigene Netz. Zu fehlendem Glück kommt beim Schlusslicht der Kreisliga West nun auch noch Pech hinzu.

Top des Tages: Drei Spiele – drei Siege! Die Bilanz des Aufsteigers SV Wörleschwang ist blütenrein. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg im Derby gegen den TSV Zusmarshausen II. Mit dem Nachbarverein musste man in den letzten eine Spielgemeinschaft eingehen. Jetzt geht der SV Wörleschwang wieder alleine auf Punktejagd. Und das mit Erfolg. Ist hier ein Durchmarsch möglich?

Flop des Tages: Drei Spiele – drei Niederlagen! Kreisklassen-Absteiger SV Gessertshausen scheint in der A-Klasse noch nicht angekommen und hat bisher noch keinen einzigen Punkt ergattert. Kann der freie Fall in die B-Klasse verhindert werden? (oli)

Ein weiteres Erfolgserlebnis lieferte die zweite Mannschaft. Während der Sieg des TSV Neusäß II gegen den bisherigen Tabellenführer TSV Welden, der vom FC Emersacker abgelöst wurde, schon nach 60 Sekunden feststand, mussten die Anhänger des SV Thierhaupten ziemlich lange warten, bis der erste Saisonsieg des Aufsteigers in der Kreisliga Ost eingetütet war. In der 87. und in der zweiten Minute der Nachspielzeit war Benjamin Ullmann jeweils nervenstark vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich und machte aus einem 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg gegen den FC Gerolsbach.

Ein Wechsel an der Tabellenspitze

Auch in der Kreisliga Augsburg hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Nach der ersten Saisonniederlage des TSV Zusmarshausen (1:2 beim Kissinger SC) steht nun der FC Horgau auf dem Platz an der Sonne – punktgleich mit dem starken Aufsteiger SpVgg Langerringen. Auch ohne ihre Korsettstangen Fabian Tögel und Michael Vogele kamen die Kleeblätter zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen die SpVgg Westheim. „Über den Start können wir uns nicht beschweren“, sagt Trainer Franz Stroh und lacht. „Wir profitieren jetzt von unserer Philosophie, eigene Leute auszubilden.“ Nur im Falle von Torhüter Felix Häberl habe man eine Ausnahme gemacht. „Da haben wir Glück gehabt und einen guten Fang gemacht“, freut sich Stroh schon auf das anstehende Derby bei Häberls Ex-Klub in Zusmarshausen.

Noch ohne Punktgewinn ziert hingegen die SpVgg Westheim das Tabellenende. Vielleich können sich die Kobelkicker ja heute Abend im Pokal neun Mut holen. Um 18 Uhr wird in einem vorgezogenen Spiel des Achtelfinales der TSV Neusäß zum Lokalderby erwartet.

Spiele der ersten und zweiten Mannschaft werden fast alle parallel bestritten

In der Kreisklasse Augsburg Nordwest schloss der SV Ehingen/Ortlfingen die Runde mit einem achten Rang ab. So weit so gut, doch etwas störte die Funktionäre dann doch, wie Vorsitzender Rainer Engelhart wissen lässt: „Wir haben festgestellt, dass die Derbys immer weniger wurden und weite Anfahrten zu den Auswärtspartien dazukamen. Deshalb haben wir einen Antrag auf Umgruppierung in die Kreisklasse Nord II gestellt.“ Dieser Wunsch wurde erfüllt. Fünf Spieltage haben die Kicker aus dem Landkreis Augsburg nun schon in den Kreis Donau hineinschnuppern können und sind mit Rang fünf vollauf zufrieden. Zuletzt gab es einen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Unterringingen. Bei einem Vergleich, was die beiden Ligen unterscheidet, fällt dem Vorsitzenden ein: „Positiv ins Gewicht fällt, dass wir uns nun mit neuen Teams messen und die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft fast alle parallel bestritten werden können. Und wir haben nicht mehr so weite Fahrten wie nach Diedorf oder Auerbach. Das honorieren auch unsere Fans, die uns nun wieder zahlreich bei den Auswärtspartien unterstützen.“ (mit her/dirg)