Ein Stadtberger auf dem Weg zum Traumberuf Schauspieler

Der 18-jährige Niclas Kunder aus Stadtbergen ist jetzt Schüler an der Münchner Filmakademie. Wie er dazu kam und wie er anderen Jugendlichen Mut macht.

Von Ingrid Strohmayr

Die Stadtberger Jugend kennt Niclas Kunder, er ist in der evangelischen Kirchengemeinde in der Konfirmandenarbeit fest verwurzelt, spielt klassische Konzertgitarre und engagierte sich im Jugendrat, dem Jugendgremium der Stadt, das die Interessen der Jugend kreativ und engagiert vertritt. Doch bei der Jungbürgerfeier vor einigen Wochen, an der der 18-Jährige eine ausgefeilte Rede hielt, staunten die Gleichaltrigen nicht schlecht.

Niclas erzählte von seinem Lebenstraum, dass er auf dem Weg ist, staatlich anerkannter Schauspieler für Film und Fernsehen zu werden. Sein Appell lautete: „Traut euch was zu, macht es auch, lebt euren Traum, egal was andere dazu sagen!“

Niclas blickt optimistisch in die Zukunft

Die Reaktionen seiner Schulfreunde waren unterschiedlich, die einen motivierten ihn, die anderen sahen das eher etwas kritisch, da von den in Deutschland 50.000 ausgebildeten Schauspielern nur 12.000 fest engagiert sind und bezahlte Rollen haben. Doch Niclas blickt optimistisch in die Zukunft.

Nun scheint auch sein ganz persönlicher Traum langsam in Erfüllung zu gehen. Erste Erfahrungen „auf Brettern, die die Welt bedeuten“, sammelte der 18-Jährige in der Theater/Film AG der 11. und 12. Klasse im Gymnasium Diedorf. „Das hat mir unwahrscheinlich viel Freude und Spaß bereitet, ich bekam Rollen, unter anderem in Stücken von Bert Brecht, in denen ich richtig aufgehen konnte“, erinnert sich Niclas. Nach dem Abitur mit einem Schnitt von 2,4 standen dann die ernsten Überlegungen an: Auslandsjahr, Studium Architektur oder Politologie? Bundesfreiwilligendienst oder doch Schauspielschule in München oder Berlin?

Die Eltern unterstützten letztendlich seine Entscheidung

Doch für Letztere stuft er seine Chancen aufgenommen zu werden, als äußerst gering ein. „Meine Eltern waren nicht krass dagegen, legten mir keine Steine in den Weg, unterstützten letztendlich meine Entscheidung, aber die Ansage war klar: „Sollte es klappen, dann musst du das auch durchziehen!“

So informierte sich der Sohn eines Stadtberger Arztes auf den Homepages einiger bekannter Schauspielschulschulen, darunter auch die München Filmakademie MFA. „Eine kleine, aber coole Schule, an der Schauspieler und Regisseure wie Lou Binder unterrichten“, erklärt Niclas.

Doch das Bewerbungsverfahren für 2019 war bereits abgeschlossen, es gab aber noch eine Frist für „Nachzügler“, einen letzten persönlichen Bewerbertag für die Nachrückplätze im Oktober. „Ausgerechnet da war ich als Betreuer im Konfirmanden-Camp in Grado in Italien, doch ich bekam tatsächlich die dritte Chance, da einige Bewerber absprangen, daher kam doch noch die Einladung zum Vorsprechen. Ein Monolog wurde mir vorgegeben, ich war nervös, fast überfordert, gemischte Gefühle machten sich breit, ich war letztendlich von mir enttäuscht“, sagt er rückblickend.

Der Traum rückte in greifbare Nähe

Doch als die ersehnte Zusage kam, folgte die große Erleichterung, und der Traum, auf der Bühne oder Kamera zu stehen, rückte in greifbare Nähe nach dem Konzept: „Acting is living truthfully under given circumstances.“

Sein großes Ziel ist es, nach der dreijährigen Ausbildung mit dem Abschluss als staatlich anerkannter Schauspieler für Film und Fernsehen Kinofilme zu drehen und auf bekannten Theaterbühnen zu glänzen. „Einmal bei den Piratenfestspielen in Grevesmühlen mitzuspielen, das war schon mein Kindheitstraum“, sagt Niclas, der ein großer Fan des britischen Schauspielers Tom Hardy ist, bekannt aus der „Taboo-Serie“. Er mag auch die bayerischen Eberhofer-Krimis, aber auch Elyas M’Barek, der seit 13 Jahren erfolgreich vor der Kamera steht.

Von 9.30 bis 16 Uhr „drückt“ Niclas die Schulbank

Täglich von 9.30 bis 16 Uhr „drückt“ Niclas seit einigen Monaten die Schulbank in München, lernt Stimm- und Atemtechnik, akzentfreies Hochdeutsch, Singen und Tanzen, aber auch Kampfsport in einer Mischung aus Kampftechnik und Kung-Fu, einschließlich täglichem Krafttraining. „Beim Singen bin ich allerdings nicht der Beste“, lacht Niclas, dem sein Musikunterricht in klassischer Konzertgitarre heute zugutekommt. „Ich spiele seit zehn Jahren, ließ es etwas schleifen, aber heute macht mir das so viel Spaß, dass ich zusätzlich täglich ein, zwei Stunden spiele.“

Zum Schauspielunterricht sagt er: „Es gilt nicht, eine Rolle zu spielen, anhand von Eigenschaften und Stereotypem, die man versucht zu erfüllen oder zu imitieren, sondern darum, sich selbst zu spielen und handeln. Als Schauspieler folgt man den Anweisungen des Regisseurs und bekommt die Worte des Textes auf die Zunge gelegt. Der Rolle einen persönlichen Touch zu geben, ist nur möglich, wenn man als sich selbst spielt. Die Effekte davon sind einmal, dass ein ehrlicher, echter Kontakt zwischen den Personen entsteht und auch aus Impulsen, den man nachgehen sollte. Es entsteht ein Kontakt auf der Bühne und ein realeres natürlicheres Bild.“

Bravourös die sogenannte „Feuerprobe“ bestanden

Erst vor wenigen Tagen, kurz vor Weihnachten, bestand er bravourös die sogenannte „Feuerprobe“, der erste große Auftritt beim Open-Stage-Abend der Schauspielschule, an denen kleine Acts, Szenen, umrahmt mit Tanz und Gesang, einem auserwählten Publikum präsentiert wurden. „Für mich stand ein ,Break-up-Drama‘ auf dem Spielplan, laut Drehbuch musste ich mit meiner Freundin Schluss machen, ein ganz emotionales Thema, das es glaubhaft umzusetzen galt.“ Doch der Applaus, das Brot des Künstlers, am Ende gab ihm die Gewissheit, seine Sache gut gemacht zu haben.

Er erzählt, dass er durch die Ausbildung viel mehr an Selbstvertrauen gewonnen hat. Daher lautet sein neues Lebensmotto: „Es ist nicht meine Schuld, wenn nicht gerade alles so läuft, wie ich es will, aber es wäre meine, wenn es so bleibt. Ich lerne ja auch für das Leben.“

