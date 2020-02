Ein Stadtbus für Neusäß: Wer hat’s erfunden?

Plus Die Neusässer Ortsteile sollten besser an den Nahverkehr angebunden werden. Darin sind sich die Parteien einig. Doch wer war der Urheber dieser Idee?

Die Bewohner in den Ortsteilen von Neusäß brauchen eine bessere Busanbindung. Darin sind sich die Parteien einig. Uneinig sind sie sich allerdings darin, wer als Erster die Idee für einen Stadtbus hatte und wie das Konzept für den besseren öffentlichen Nahverkehr letztlich aussehen soll. Die Grünen und die Freien Wähler reagieren in Pressemitteilungen auf einen jüngsten Vorschlag der CSU für einen Kleinbus.

Bei ihrem „Zukunftsdialog“ im Stadthallenfoyer hat die Neusässer CSU die Vernetzung der acht Stadtteile und deren Anbindung an das Zentrum diskutiert. Als Verbesserung wurde ein kleiner „Stadtbus“ vorgestellt, der in den eher hügeligen Stadtteilen jenseits der Schmutter wie Ottmarshausen oder Schlipsheim manövrierbar sein soll. Das Modell mit Elektroantrieb im Sprinter-Format biete Platz für rund 25 Passagiere, auch ein Rollator oder ein Kinderwagen passten hinein. Der kleine Citybus soll einen besonders bequemen Einstieg von nur 27 Zentimeter bis in den Innenraum haben. Die CSU betont, sie setze sich mit dieser Idee auch von Grünen und Freien Wählern ab, die in ihren Programmen auf eine Straßenbahn für Neusäß setzen würden.

Ein Plus für den Nahverkehr in Neusäß

Das wiederum sorgt für Widerspruch. Michael Frey , Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat der Grünen, hofft, dass das Thema für die CSU „nicht nur ein kurzlebiges Wahlkampfmanöver ist“. Denn die Grünen und die SPD und Freien Wähler forderten seit vielen Jahren eine Optimierung und insbesondere auch eine Vertaktung der innerörtlichen Busverbindungen, vor allem im Hinblick auf die kleineren Ortsteile, die so besser ans Zentrum und an die beiden Bahnhöfe angebunden werden sollten. Dies wäre eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden AVV-Netz und könnte z. B. durch ein Flexibussystem realisiert werden. Den Einsatz kleiner Stadtbusse für innerörtliche Verbindungen halten die Grünen für prüfenswert. Frey : „Besser endlich jetzt, als gar nicht.“

Das bisherige Angebot des AVV soll ergänzt werden. Bild: Michael Hochgemuth

Die Aussage, dass sich die CSU mit ihrem Vorschlag von den Grünen und den Freien Wählern absetzen würde, weil diese stattdessen nur auf eine Straßenbahn für Neusäß setzten, soll nach dem Eindruck von Frey suggerieren, dass die Grünen eine Tram für das gesamte Stadtgebiet fordern würden. Dies sei keineswegs der Fall. Frey : „Wir streben eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 5 von der Haltestelle Uniklinik bis zum BKH in der Westheimer Straße an, was technisch machbar ist. Nicht mehr und nicht weniger.“ Für Neusäß wäre dieser Straßenbahnanschluss ein Gewinn, vor allem für die Anbindung der Neubaugebiete auf dem Sailer- und Schuster-Areal und darüber hinaus ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Verkehrswende.

Kommt ein Elektrobus?

Auch der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Bernhard Hannemann , reagiert auf den Vorstoß der CSU zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Hannemann zählt eine bessere und umweltfreundliche Busverbindung zwischen den Ortsteilen zu den dringlichen Themen für Neusäß , wobei sich die Freien Wähler einen selbstfahrenden E-Bus vorstellen könnten. Bereits im Jahr 2009 hätten die Freien Wähler eine solche innerörtliche Busverbindung gefordert, betont Hannemann. Der Einsatz eines E-Busses wäre insbesondere dann wirtschaftlich, wenn in den vergangenen Jahren das Potenzial an Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden genutzt worden wäre. Hannemann : „Dies wurde ebenso vernachlässigt wie eine Infrastruktur für Car-Sharing oder E-Mobilität.“

Hannemann kritisiert auch, dass von der CSU-Mehrheit im Stadtrat bis heute eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie für eine Straßenbahn nach Neusäß abgelehnt worden sei. Auch Hannemann betont: Die Freien Wähler würden nicht ausschließlich auf die Straßenbahn für den ÖPNV setzen.

