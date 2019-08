vor 35 Min.

Ein Steppacher leitet die Eichenwaldschule in Neusäß

Thomas Fink ist der neue Rektor der Grund- und Mittelschule. Warum er sich hier gut auskennt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Schüler sind jubelnd in die Sommerferien entlassen worden, ruhig steht nun die Grund- und Mittelschule Am Eichenwald in der Sommersonne. Der neue Schulleiter Thomas Fink nutzt die Ferientage, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen und erste Vorgespräche und Absprachen mit den Lehrkräften zu treffen.

Für den 43-Jährigen selbst gilt es, die Strukturen der Schule kennenzulernen. Fink freut sich auf seine neuen Aufgaben, aber auch auf neue Begegnungen mit Schülern, Eltern, Kollegen und Mitarbeitern. Sein Referendariat nach dem Studium verbrachte er an der Grund- und Mittelschule Firnhaberau. An diese zwei Jahre schloss sich seine erste Lehrerstelle in Wertingen an, von wo er Erfahrungen für M-Klassen mitnahm. „Eine schöne und interessante Zeit für einen jungen Lehrer“, blickt er gerne zurück.

Vorher in der Firnhaberau

Doch der Weg führte ihn bereits nach einem Jahr zurück an die Grund- und Mittelschule Firnhaberau, wo er dann durchgängig bis Sommer 2017 tätig war mit einem Schwerpunkt auf den siebten, achten und neunten Klassen. Die letzten beiden Jahre war er dort Konrektor. „Eine Schule mit ähnlicher Struktur wie in Neusäß und ebenfalls etwas ländlich geprägt“, findet er verbindende Punkte zu seinem neuen Wirkungskreis.

An der Schule in der Firnhaberau konnte Fink, der neben dem Pädagogikstudium parallel ein Trompetenstudium bei Wolfgang Guggenberger absolvierte und als Diplom-Musiklehrer abschloss, auch in Zusammenarbeit mit seinem alten Rektor seiner besonderen musikalischen Leidenschaft frönen, indem sie gemeinsam eine zweijährige Bläserklasse für Grund- und Mittelschule in Kooperation mit der Musikschule Gersthofen einrichteten. „Das ist toll gelaufen, wir konnten große Erfolge feiern“, zeigt er sich noch heute begeistert.

Ein ähnliches Angebot kann er sich in Zukunft auch in Zusammenarbeit mit der Sing- und Musikschule Neusäß vorstellen. In der Stadt war er übrigens schon Mitglied der Jugendblaskapelle und der Stadtkapelle Neusäß.

Weitere Erfahrungen hat Fink auf einer Zwischenstation an der Friedrich-Ebert-Schule in Augsburg-Göggingen gesammelt. „Eine Schule mit viel Bewegung, durch ein breit gefächertes schulisches Angebot und Schüler aus dem ganzen Stadtgebiet, die alles zu bieten hatte, was eine Mittelschule in Bayern nur bieten kann“, so Fink. Mit diesen Erfahrungen fühlt er sich für die neuen Aufgaben in Neusäß bestens gerüstet.

In Steppach verwurzelt

Der Vater eines Sohnes und zweier Töchter im Alter von acht bis 13 Jahren lebt mit seiner Familie in Steppach und hier fühlt er sich sehr verwurzelt. „Ich habe an der Grenze Stadtbergen/Steppach meine Kindheit verbracht und als Gastschüler die Grundschule in Steppach besucht und kenne somit die ,alten Steppacher‘ wie auch die neuen jungen Familien dort“, erklärt er, der sich immer als Steppacher gefühlt hat.

Nie verlassen hat ihn seine Liebe zum Trompetenspielen. Sein besonderes Faible gilt dem Jazz. Die Trompete ist für ihn Ausgleich und Hobby zugleich. In gleicher Weise findet er Entspannung beim Langstreckenlaufen, das er zwei- bis dreimal in der Woche mit einem Freund aus Ministrantenzeiten betreibt. „Das tut gut und macht den Kopf frei für neue Ideen“, weiß er.

