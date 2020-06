07:01 Uhr

Ein Tor versperrt den Steg am Badeweiher

Der Badesteg am Weiher in Thierhaupten ist durch ein Tor versperrt. Es wird nur geöffnet, wenn die Wasserwacht da ist. Im Jahr 2019 war es zu einem tödlichen Badeunfall gekommen.

Plus Die Gemeinde Thierhaupten will als Eigentümer des Weihers Haftungsansprüche ausschließen. Das Tor zu Badesteg wird nur bei anwesender Wasserwacht geöffnet.

Sommerliche Temperaturen herrschen aktuell im Augsburger Land – bei diesem Wetter ist auch der Badeweiher in Thierhaupten gut besucht. Doch an dem Baggersee gibt es derzeit eine kleine Einschränkung: Der Steg, der in der Vergangenheit immer frei zugänglich war, ist seit ein paar Wochen durch ein Tor abgesperrt. Nur wenn die Wasserwacht Meitingen vor Ort ist und für Sicherheit sorgen kann, wird dieses Tor geöffnet und die Badegäste können vom Steg aus ins erfrischende Nass springen.

Diese Abriegelung sorgte in den vergangenen Tagen für Irritationen. Mehrfach wurde die Wasserwacht Meitingen bereits auf dieses Thema angesprochen und machte deshalb auf ihrer Facebook-Seite klar: „Wir sind nicht für die Sperrung des Stegs am Badeweiher Thierhaupten verantwortlich!“ Man bat darum, sich bei Fragen an die zuständige Marktgemeinde Thierhaupten zu wenden.

Gemeinde ist für den Badeweiher in Thierhaupten verantwortlich

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kam dann auch Martin Gürtner (Junge Freie Wähler) auf die Abriegelung zu sprechen, denn als Eigentümer ist die Gemeinde für den Badeweiher und alle Maßnahmen vor Ort verantwortlich. Daraufhin schilderte Bürgermeister Toni Brugger, warum die Anbringung eines solchen Tores nötig geworden sei.

Ein erster Grund sei eine rechtliche Anforderung, die mittlerweile für baulich veränderte Baggerseen gelte. Sobald ein Badeweiher – zum Beispiel durch die Anbringung eines Steges – nicht mehr im natürlichen Zustand sei, komme dieser Weiher rechtlich gesehen einem Freibad gleich. Dadurch sei eigentlich der Einsatz eines Bademeisters nötig, so der Bürgermeister.

Am Weiher gibt es keinen Bademeister

Da man am Thierhauptener Weiher jedoch über keinen Bademeister verfüge, habe man am Steg eine Sperrung anbringen lassen. Die Alternative wäre gewesen, diesen gleich ganz zu entfernen. An dieser Stelle komme der Gemeinde die Wasserwacht Meitingen entgegen. Wenn die Organisation vor Ort ist, darf der Steg betreten werden. Durch diese Maßnahmen sollten bei einem Badeunfall Haftungsansprüche ausgeräumt werden, so der Bürgermeister.

Ein zweiter Grund für die Stegsperrung sei der Badeunfall, der sich im vergangenen Sommer am Thierhauptener Badeweiher ereignet hatte. Damals starb ein zehnjähriger Junge im Krankenhaus, nachdem er im Baggersee fast ertrunken war.

Der Schüler war zuvor von einer Badeinsel gesprungen, die vom seichten ins tiefe Wasser getrieben war – dabei konnte er nicht schwimmen. Daraufhin hatte man die unbefestigte Plattform ganz aus dem Wasser genommen.

Suche nach einer anderen Lösung läuft

Mit den aktuellen Maßnahmen am Badesteg genüge die Gemeinde den momentanen Rechtsansprüchen, erklärte Toni Brugger. Man sei noch immer auf der Suche nach einem Lösungsweg, um den Badeweiher mit seinem Steg in Zukunft wieder ganz normal betreiben zu können.

