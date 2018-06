vor 38 Min.

Ein Traum von einem Festwochenende

Die Freiwillige Feuerwehr Agawang feiert ihr 125-Jähriges ganz groß an vier Tagen. 92 Gruppen kommen zum großen Festumzug, Tausende Besucher schauen zu.

Von Michael Kalb

Eine unvergessliche Woche ging mit dem 125. Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Agawang nun zu Ende. An vier Festtagen wurde im Ort ausgiebig gefeiert.

Am Mittwoch ließ sich bereits ein wenig erahnen, was auf die Feuerwehr in den nächsten Tagen zukommen würde. Mit einer Megafete starteten die Festtage in Agawang. „Wie es sich gehört, hielt auch der Wettergott sein Versprechen, da eine vernünftige Megafete gut bewässert sein muss“, sagt Johannes Spatz vom Festausschuss. Der satte Wolkenbruch schreckte die hunderten Besucher keineswegs davon ab, ihren Spaß mit DJ Tomcat zu haben.

Die folgenden Festtage waren geprägt durch gute Laune, tolles Wetter und durch unglaublich viele Besucher, für die kein Weg zu weit war. Mit dem Bieranstich durch Schirmherrin Silvia Kugelmann im Anschluss an das Totengedenken am frisch renovierten Kriegerdenkmal, begann der offizielle Teil mit den Reden des stellvertretenden Vorsitzenden der Feuerwehr Agawang, Andreas Ammann, und Landrat Martin Sailer.

Höhepunkt ist der Festumzug

Höhepunkt des offiziellen Teils war die Ehrung von Ralf Leinauer und Markus Steinle für 25 Jahre aktiven Dienst durch den Kommandanten Andreas Striebel, der die Laudatio für beide hielt. An der Ehrung nahmen auch Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister, Kreisbrandinspektor Thomas Reichel und der neue Kreisbrandmeister Michael Kinder teil. Im Anschluss ließ sich das voll besetzte Bierzelt das Bier der Brauerei Rapp schmecken.

Der Samstag startete mit einem Kindernachmittag, dessen Organisation vom Gymnastikverein übernommen wurde. Als Unterhaltungsprogramm gab es eine Hüpfburg, ein Märchenzelt und viele andere Attraktionen. Am Abend brachte die Partyband Freibier das Festzelt zum Beben. Traditionell startete der Sonntag und letzte Tag der Festwoche mit einem Gottesdienst. Bei traumhaftem Wetter war bereits zu diesem Zeitpunkt das Zelt voll besetzt. Der Höhepunkt des Tages war der Festumzug mit 92 Gruppen und Fahrzeugen, die durch Agawang marschierten und im Anschluss mit einem Fahneneinzug ins Zelt einzogen. Tausende Gäste nahmen im Zelt und im Biergarten Platz. „Unvorstellbar schöne Tage für Agawang und alle anderen Besuche gingen zu Ende“, resümiert Spatz. Nach über zwei Jahren Organisationsarbeit bliebe nur noch „Danke zu sagen an die zahlreichen Besucher, die den Traum von Agawang erst so schön gemacht haben.