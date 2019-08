02.08.2019

Ein Trio steht an der Spitze des Jugendamts

Ein Team aus drei Leuten trägt jetzt die Aufgaben. Das Amt hat auch eine neue Aufgabe – und Zukunftspläne

Augsburg Aus eins mach drei: Das Jugendamt im Landkreis Augsburg hat sich neu aufgestellt. Statt, wie bisher, einer einzigen Leiterin für den gesamten Geschäftsbereich und das Jugendamt zusammen, sind die Aufgaben jetzt auf drei Paar Schultern verteilt. Ein Weg, mit dem das Amt sich fit machen wolle für die Zukunft und die kommenden Aufgaben, sagt Hannes Neumeier. Er bleibt, wie bisher, der Fachbereichsleiter der pädagogischen Jugendhilfe, ist nun aber auch Leiter des Jugendamts.

Neu im Team sind die Juristin Nathalie Loerke und der Politikwissenschaftler und Verwaltungsfachwirt Ludwig Elsner. Nathalie Loerke hat nun die Leitung des Geschäftsbereichs 2 für Jugend, Familie und Bildung inne. In den vergangenen Jahren war sie als Anwältin im Landkreis Augsburg tätig. Zu ihren Aufgabengebieten gehörte auch das Familienrecht und dabei Vormundschaften. „Kontakte zum Jugendamt des Landkreises gab es damit schon“, sagt sie. Ihre Aufgabe ist nun neben der Einordnung rechtlicher Zusammenhänge die Vertretung des Geschäftsbereichs nach innen und außen.

Ludwig Elsner, der stellvertretende Jugendamtsleiter, war zwar in den vergangenen Jahren bei der Stadt Augsburg für die Jugendhilfeplanung tätig, ist aber im Jugendamt des Landkreises kein Unbekannter. Dort hatte er bis 2015 schon längere Zeit gearbeitet. Zu seinen Aufgaben gehört nun der Ausbau der Familienbildung. Ein erster Schritt ist dabei schon getan worden: Das Projekt „Elterntalk“ wird in Bobingen angesiedelt.

Dabei kommen Eltern im privaten Rahmen zusammen, um über Erziehungsfragen zu sprechen, ein speziell geschulter Moderator hilft dabei. „Ein Vorteil ist, dass wir viele Familien in ihrer Lebenswirklichkeit ansprechen können. Hinzu kommt, dass Elterntalks auch in verschiedenen Sprachen stattfinden können.“

Damit spricht Elsner ein Thema an, das auch Hannes Neumeier, der bereits 17 Jahre lang stellvertretender Jugendamtsleiter war, als eine große Aufgabe für die Zukunft ansieht: „Es geht um Migration und da vor allem um die Zuwanderung aus Europa.“ Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeige, dass Familien etwa aus Südosteuropa auch nach einem Zuzug oft nach anderen Regeln leben, hinzu komme in vielen Fällen tiefe Armut und Beziehungssysteme, die nach einigen Jahren in Deutschland „explodieren“, wie Neumeier es ausdrückt. „Die Frage ist, wie kommen wir an diese Familien heran?“ beschreibt er. Gut ginge das noch im Kindergarten. Wenn hier etwa der Elterntalk von Mutter zu Mutter als Infomöglichkeit weitergegeben werde, sei das schon ein Schritt. Ludwig Elsner: „Bildung ist viel mehr als das Schulsystem, das hat man im Landkreis bereits erkannt.“

Darüber hinaus ist zum Jugendamt mit der Neuaufteilung noch ein ganz neues Aufgabengebiet von der Sozialverwaltung hinzugekommen. Da geht es hauptsächlich um Unterhaltsvorschüsse, die das Jugendamt bei säumigen Elternteilen für die Kinder einholt oder sich im Rahmen der Beistandschaft um staatliche Ersatzleistungen kümmert. Der Fachbereich ist auch jener mit den meisten Kontakten des Amts zu Eltern. Es geht um 3200 Kinder.

Dieser Fachbereich liegt in der Verantwortung von Ludwig Elsner. Die beiden anderen Fachbereichsleiter bleiben Doris Stuhlmiller für Jugend und Bildung sowie Helmut Albrecht in der wirtschaftlichen Jugendhilfe. (jah)

