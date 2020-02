23.02.2020

Ein Umzug mit Ministerin und Maut-Gegnern

Tausende Faschingsfreunde feiern beim Umzug in Deubach. Sie können zahlreiche einfallsreiche Wagen und Fußgruppen bestaunen

Von Josefine Wunderwald (Text) und Marcus Merk (Fotos)

Trotz kaltem Wind und Regen ließen sich die Faschingsfreunde beim Deubacher Gaudiwurm die gute Laune nicht verderben. Tausende Faschingsbegeisterte sind auch bei dem schlechten Wetter zum Umzug gekommen. Bereits zum 48. Mal fand der Faschingsumzug in diesem Jahr statt. Heuer gab es dabei auch noch ein Jubiläum: Neben dem Fasching wurden auch 950 Jahre Deubach gefeiert.

Fast 60 verschiedene Fußgruppen und und Faschingswagen zogen dazu durch die Deubacher St.-Gallus-Straße. Den Anfang machte der CCD Deubachia mit einem Fanfarenzug und der Tanzgarde. Auch der CCD-Kinderhofstaat, die Nachwuchsgarde der Faschingsgruppe, legte einen gelungenen Auftritt hin.

Die Fußgruppen machen den Anfang

Zunächst galt die Aufmerksamkeit der zahlreich erschienenen Umzugsbesucher den kleineren Fußgruppen. Neben den Historischen Marktfrauen, der Theatergruppe Willishausen und einem Livemusik-Wagen mischten sich darunter auch Gruppen mit politischen Botschaften: Hedwig Reitmaier beispielsweise machte als Greta Thunberg verkleidet mit ihrem mit Müllsäcken und Plastikabfall beladenen Wagen auf die aktuelle Klimadebatte aufmerksam. Auf ihrem Banner war passend dazu zu lesen: „Der Klimawandel juckt keine Sau, drum machen wir am Freitag blau.“ Franz und Margit Reitmaier machten sich mit ihrem Wagen über die lang diskutierte Mautpflicht lustig.

Bildergalerie: Tausende Besucher beim Deubacher Gaudiwurm

Die Faschingsfreunde Maingründel hatten mit ihrem Wagen die anstehenden Kommunalwahlen zum Thema gemacht: An einer großen Waage wurde unter dem Motto „Der Kampf beginnt“ abwechselnd eines der Wahlplakate der beiden konkurrierenden Politiker nach oben gezogen.

Auch der Kassenbon ist zu bestaunen

Auf dem Wagen der CSU war außerdem ein populärer Gast mit dabei: Die Sozialministerin Carolina Trautner nahm im Bauarbeiter-Outfit am Umzug teil. So sollte für mehr Bauplätze und Radwege in der Gemeinde geworben werden.

Ein aktuelles Thema griffen auch die Sunny Boys Zusmarshausen auf: Sie hatten sich als Hinweis auf die neu eingeführte Bonpflicht als Kassenbons verkleidet.

Doch auch die großen Faschingswagen mit lauter Musik durften beim Umzug natürlich nicht fehlen. Verschiedenste Faschingsgruppen aus benachbarten und weiter entfernten Orten fuhren mit ihren aufwendig gestalteten Wagen durch die Deubacher Straßen.

Miraculix braut den Zaubertrank

Die Faschingsfreunde Westliche Wälder beispielsweise hatten sich heuer Asterix und Obelix zum Thema gemacht. Eine lebensechte Figur von Miraculix braute auf ihrem Wagen den berühmten Zaubertrank.

Eindrucksvoll war auch der Wagen der Teerplatte Anhausen: Inspiriert vom Film „Titanic“ fuhr dieser in Form eines Schiffes, untermalt von der Filmmusik, durch Deubach.

