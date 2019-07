vor 17 Min.

Ein Ungarischer Tanz am Teich

Das Kammerorchester Neusäß verzauberte seine Zuhörer mit einer Serenade am Teich im Stadtpark.

Neusäß Im Rahmen des Neusässer Stadtfests wird auch den Liebhabern der klassischen Musik ein ganz besonderer Hörgenuss geboten: Einmal im Jahr musiziert das Neusässer Kammerorchester am Teich im Stadtpark. Bereits zum zehnten Mal gestaltete nun das Laienorchester dort auf der kleinen Bühne ein außergewöhnliches Musikerlebnis.

Das Ambiente für ein Freiluftkonzert ist gut gewählt, denn es ermöglicht auch den Bewohnern des naheliegenden Pflegeheims und des betreuten Wohnens, an diesem Konzert und auf kurzem Wege mit dabei zu sein. Kleinere Umbauten seien schon vor Jahren dafür am Wasserfall getätigt worden, sodass er während des Konzerts abgeschaltet werden könne, damit das Rauschen nicht die Streichinstrumente übertöne, erläuterte Bürgermeister Richard Greiner. Er bedankte sich für das unermüdliche Engagement und wünschte den zahlreich erschienenen Zuhörern viel Freude an diesen „kostbaren musikalischen Perlen“.

Dirigent Wolfgang Weber als Lotse

Mit kleinen Einführungen in die „musikalische Werkstätte“ lotste Dirigent Wolfgang Weber das Publikum ins Programm. Mit der Streicherserenade in e-Moll von Edward Elgar wählte Wolfgang Weber schon zu Beginn ein wundervolles klassisches Werk. Dem folgten russische Klänge, ein Walzer aus der Feder von Peter Iljitsch Tschaikowsky.

Für das nächste Stück holte Wolfgang Weber zuerst Erklärungen aus der Geschichte, um die Entstehung der Musikwerke zu erläutern. Flucht und Vertreibung spielen auch in der Musik immer wieder eine prägende Rolle.

Im Jahr 1849 komponierte Johannes Brahms seine Ungarischen Tänze 5 und 6. Er ließ sich seinerzeit begeistern von der Improvisationskunst virtuoser Geiger der Zigeunerkapellen, die es damals mit einer Flüchtlingswelle in die weltoffene Hansestadt Hamburg verschlug. Ihre Volksweisen und musikalischen Fantasien sind in diesen Tänzen wiederzufinden.

Von da aus ging es dann auf eine spanische Reise, nach Córdoba, Mallorca und Sevilla, der Heimat des Flamencos. Mit einem argentinischen Tango Nuevo neigte sich das Konzert dem Ende zu. Trotz ein paar leichten Regentröpfchen legte das Kammerorchester noch eine Zugabe drauf und verabschiedete sich mit Scott Joplins „The Entertainer“. (sigw)

