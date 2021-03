vor 18 Min.

Ein Ur-Neusässer rückt für die Grünen in den Stadtrat nach

Plus Nachdem der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dr. Michael Frey, verstorben ist, folgt nun Alexander Rahmeier in den Neusässer Stadtrat nach. Der Hainhofer ist in Neusäß aufgewachsen.

Von Angela David

"Der Anlass ist für mich natürlich traurig", sagt Alexander Rahmeier von den Grünen, "aber ich freue mich auch auf diese neue Aufgabe". Der 47-Jährige aus Hainhofen rückt für den verstorbenen Dr. Michael Frey in den Stadtrat nach. In der jüngsten Sitzung wurde er von Bürgermeister Richard Greiner vereidigt.

Alexander Rahmeier hat Familie und drei Kinder

Rahmeier ist ein Ur-Neusässer und hat am hiesigen Gymnasium Abitur gemacht. Der 47-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von acht, 14 und 16 Jahren. Beruflich ist er sehr eingespannt - der studierte Diplomingenieur ist als Software-Projektleiter in der Automobilindustrie tätig. Er wird den Sitz der Grünen im Wirtschaftsausschuss einnehmen und tauscht deshalb mit Beatrice Faßnacht, die Michael Freys Sitz im Planungs- und Umweltausschuss übernimmt.

Bei den Kommunalwahlen 2020 hat er knapp den Einzug in den Stadtrat verfehlt, nun kommt er doch noch zum Zug. Rahmeier ist seit 25 Jahren Mitglied bei den Grünen "und seit ein paar Jahren stärker engagiert", sagt er, vor allem für die Organisation der Stammtische, die stets unter einem aktuellen politischen Thema stehen.

Der neue Stadtrat will sich in Neusäß für mehr sozialen Wohnungbau und den Nahverkehr einsetzen

Alexander Rahmeier sieht seine Schwerpunkte im Bereich Verkehrspolitik, nachhaltige Stadtentwicklung und in der Jugendarbeit. So möchte er beispielsweise die mittelfristige Umwandlung des Gewerbegebiets Neusäß-Mitte und Pichlerstraße in ein urbanes Gebiet mit emissionsarmem Gewerbe und Wohnen vorantreiben und die Attraktivität für Studenten steigern durch neue Wohnquartiere. " Neusäß soll auch für jüngere Generationen leistbar bleiben", so Rahmeier, mit sozialem Wohnungsbau und generationenübergreifendem Wohnen. Ein heißes Eisen will Rahmeier auch anpacken: Die Reformierung der völlig überholten Förderungen des Individualverkehrs, wie beispielsweise der Stellplatzordnung.

Bürgermeister Richard Greiner (CSU) sagte nach der Vereidigung des neuen Stadtrats, dass Rahmeier in Neusäß verwurzelt sei. "Du hast schon in der Jugend mit dem Hockeyschläger den Platz an der Eichenwaldschule malträtiert", sagte der Bürgermeister mit einem Schmunzeln.

Nach dem Tod von Michael Frey ändert sich auch der Fraktionsvorsitz bei den Grünen: Ursula Schwinge-Haines ist die neue Vorsitzende und Beatrice Faßnacht die Stellvertreterin. (mit kar)

