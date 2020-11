vor 57 Min.

Ein Verein aus Meitingen hilft Familien mit kranken oder behinderten Kindern

Plus Der Verein Dachskinder aus Meitingen bietet Hilfe für Familien mit behinderten Kindern oder Kindern mit schweren Erkrankungen. Wie das genau funktioniert.

Von Steffi Brand

Wenn Rena kommt, dann beginnt für eine Familie im Augsburger Land eine ganz besondere Zeit. Dann bekommen sie alle eine Portion „Exklusivzeit“. Rena ist gelernte Ergotherapeutin und ist beim Verein Dachskinder e.V. angestellt. Der Verein, der in Meitingen gegründet wurde, unterstützt Familien mit Kindern mit Behinderung oder einer schweren Erkrankung.

Nur zweimal im Monat kann Rena für drei bis vier Stunden zu Besuch kommen. Das hat sich das Ehepaar, das gemeinsam einen 23-jährigen Sohn hat, der mehrfach schwerstbehindert ist, genau ausgerechnet. Mehr Geld steht ihnen aus dem Pott der Verhinderungspflege nicht zur Verfügung. Ist bei der häuslichen Pflege die private Pflegeperson vorübergehend an der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegeversicherung die nachgewiesenen Kosten einer Ersatzpflege (auch Verhinderungspflege genannt) für längstens sechs Wochen je Kalenderjahr.

Dachskinder aus Meitingen: Mehr als fachmännische Versorgung

Diese wenigen Stunden Ersatzpflege sind für die Familie etwas ganz besonderes. Für den 23-Jährigen bedeutet es weit mehr als fachmännisch versorgt zu sein. „Sie haben begonnen, gemeinsam zu filzen“, verrät die Mutter und freut sich darüber, ihren Sohn nicht nur gut versorgt zu wissen, sondern auch zu spüren, dass er sich sicher fühlt und Rena sich mit ihm beschäftigt.

Nicht mit jeder Betreuungskraft hatte die Familie so viel Glück. Stattdessen berichten die Eltern von einer wahren Odyssee, die die Familie hinter sich gebracht hatte, bis sie den Tipp erhielt, sich beim Verein Dachskinder zu melden. Ebenso wie die Mutter jedes gesunden Kindes, wünscht sich die Mutter des 23-Jährigen auch und vielleicht noch viel mehr, dass es ihrem Sohn gut geht. Dieses Gutgehen beginnt mit einem fröhlichen Abschied von der Mutter – ohne dass ihr Sohn sich an sie klammert – und endet mit einem gesunden Sitz im Rollstuhl und einem Blick, einem Laut oder einer Bewegung, die sagt „wir sind gut ausgekommen“, wenn die Eltern zurückkommen. Nur wenn alles passt, können auch die Eltern selbst die „Exklusivzeit“ genießen.

Meitingen: Eltern von erkrankten Kindern können mal etwas unternehmen

Alleine oder mit ihrem Mann durch das Haus zu fegen, im Garten zu arbeiten, einzukaufen, bummeln zu gehen oder Essen zu gehen – das alles genießen die Eltern dann zu zweit, wenn sie ihren 23-jährigen Sohn in guter Obhut wissen. Zwar könnten sie ihren Sohn auch mitnehmen, aber das lange Sitzen im Rollstuhl, lange Autofahrten oder eine Umgebung, die nicht auf Rollstuhlfahrer eingestellt ist, bringen dem 23-Jährigen wenig Freude. Da bleibt er lieber zuhause, geht mit Rena spazieren oder filzt. Das Haptische und das Greifen, ist etwas, das Rena und den 23-Jährigen eint und direkt von Anfang an eine Basis schuf, die für Vertrauen sorgte. Während der Schwerstkranke über das Berühren von Händen und Haaren Nähe aufbaut, um eine Person kennenzulernen, mag es auch Rena gerne, über eine Berührung Kontakt zum 23-Jährigen herzustellen.

Dachskinder aus Meitingen: Positive Erfahrungen von Familien

„Rena hat das richtige Gespür und ist direkt auf unseren Sohn zugegangen“, erinnert sich die Mutter an den Sommer, in dem Rena erstmals mit Angela Jerabeck, der Gründerin des Dachskinder-Vereins, zu ihnen kam. „Dass sich jemand so viel Zeit nimmt, die Einarbeitung begleitet und uns mit fachlichem Wissen unterstützt, habe ich noch nicht erlebt“, schwärmt die Mutter vom Engagement der Dachskinder. Nach einem ersten Besuch in der Familie machte sich Angela Jerabeck, die vierfache Mutter, die selbst im Kinderkrankenpflegedienst aktiv war, auf die Suche nach einer Person, die zur jeweiligen Familie passt. Alternativen für die Eltern von Kindern mit Behinderung oder einer schweren Erkrankung gebe es kaum, erklärt sie. Deswegen hat der Dachskinder-Verein auch das erklärte Ziel, eine Kurzzeitpflegeeinrichtung zu errichten. „Mit viel Glück ist der Baubeginn für das Haus Dachsbau im kommenden Jahr“, verrät Angela Jerabeck vorausblickend.

Angela Jerabeck ist der Gründerin des Dachskinder-Vereins. Bild: Andreas Lode (Archivfoto)

Bis die Einrichtung steht, will der Dachskinder-Verein die Entlastungspflege und -betreuung vor Ort weiter ausbauen. Dass die Dachskinder Fachkräfte in die Familien schicken, sorgt dabei für eine gute Ausgangsbasis. Die speziellen Bedürfnisse der Kinder vermitteln dann die Eltern vor Ort. Um zu lernen, welche Bedürfnisse der 23-Jährige hat und wie welche Laute und Gesten zu deuten sein könnten, ist Rena im Sommer öfter in die Familie gekommen. Seine Mutter zog sich in dieser Zeit zurück und blieb doch in greifbarer Nähe. Heute, nach einigen Wochen, in denen Rena regelmäßig in die Familie kommt, ist das Vertrauen zueinander gewachsen. Und die Familie kann die Exklusivzeit, die die Dachskinder-Pflegekraft ihnen durch ihre Anwesenheit schenkt, mehr und mehr genießen.

Informationen zum Verein Dachskinder aus Meitingen

Im Rahmen der Entlastungspflege und Entlastungsbetreuung, die der Verein der Dachskinder vor Ort in Familien anbietet, übernimmt das Pflegepersonal Leistungen im Bereich der Grundpflege, der Behandlungspflege und der Pädagogik. Beim Verein der Dachskinder sind nur Fachkräfte angestellt. Um diesen einen fairen Lohn zu bezahlen, stockt der Verein mithilfe von Spenden den Stundenlohn der Kräfte um drei Euro pro Stunde auf. Auch die Fahrtkosten werden vom Verein übernommen. Wer eine Fachkraft benötigt, als Fachkraft tätig sein möchte oder spenden will, damit noch mehr Familien „Exklusivzeit“ erhalten können, erreicht Angela Jerabeck telefonisch unter der Nummer 08271/4264006 oder per E-Mail unter info@dachskinder-ev.de.

