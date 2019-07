vor 35 Min.

Ein Wehringer Sommernachtstraum

Sommernächte, die begeistern: Schätzungsweise über 1500 Gäste wollen die besondere Atmosphäre in Wehringen erleben.

Von Anja Fischer

Mit zwei Abenden, die bezeichnend waren für „Wehringer Sommernächte“, begeisterte der Musikverein Wehringen seine Besucher beim Sommerfest auf dem Wehringer Rathausplatz. Laue Nachtluft, gute Musik, köstliche Schmankerl vom Grill – es hätte kaum schöner sein können unter den Kastanienbäumen. Kurz vor den Sommerferien war es fast schon eine Einstimmung auf den anstehenden Urlaub im Süden, den der Musikverein mit seinem Sommerfest bot. Das empfanden auch die zahlreichen Besucher so, denn sie kamen in Massen.

Insgesamt dürfte der Musikverein am Wochenende über 1500 Gäste bewirtet haben. Eine Menge, mit der Vereinsvorsitzender Andreas Jähnert nicht gerechnet hatte.

Allein am Freitag mussten 70 Kilo Pommes frittiert werden, noch einmal 100 Kilo waren es Samstag und Sonntag. „Am Freitag spielten wir ja selbst auf unserer Bühne mit zwanzig Mann, da wurde es bei dem Besucheransturm schon eng beim Personal“, berichtete Jähnert. Dass durch einen Feuerwehreinsatz kurzfristig Helfer ausfielen, machte die Sache nicht einfacher.

Gelöst werden konnten die Engpässe durch den Zusammenhalt innerhalb des Musikvereins: Einfach alle halfen mit. Freunde, Bekannte, Musiker und selbst der Nachwuchs aus der Jugendkapelle ließ sich nicht lange bitten und räumte eifrig die bis tief in die Nacht voll besetzten Tische ab. „Wenn man sieht, wie alle begeistert sind, und es dann doch läuft, ist das schon super“, fasste es Jähnert zusammen. Da habe sich die Doppelbelastung mit Aufbau und Proben in den Tagen zuvor doch gelohnt.

Für den eigenen Auftritt hatte der Musikverein eigens ein Programm mit Partyhits und modernen Stimmungsliedern einstudiert. Es sei schön gewesen, sich einmal wieder musikalisch im Dorf präsentieren zu können und habe auch viel Spaß gemacht, fand der Vorsitzende. Aber es mussten zusätzlich auch noch einmal sechs Stunden Musikprobe einkalkuliert werden.

Viele der Vereinsmitglieder nahmen eigens Urlaub für das Sommerfest. In den vergangenen Monaten wurde viel investiert: In technische Ausstattung wie Mikrofone, Festinventar und neue Trachten. Für die Jugendkapelle steht eine weitere Investition in Trachten kurz bevor. „Wir freuen uns, dass wir so viel Nachwuchs haben, aber damit sind natürlich auch Unkosten verbunden“, sagte Andreas Jähnert. Eine große Aufgabe, der sich der Verein gerne stellt, für die die Einnahmen aus dem Sommerfest aber auch immens wichtig sind. Es sei nun einmal das Ziel des Vereins, alle Ausgaben selbst zu tragen, sagte Jähnert und zuckte mit den Schultern.

Dank der hervorragenden Organisation herrschte auf dem Rathausplatz eine idyllische, zufriedene Sommernachtsstimmung. Ein wahrgewordener Wehringer Sommernachtstraum mit guter Musik, lockeren Gesprächen am Bierzelttisch und in der Bar zusammen mit einer lauschigen Sommernacht – so ließ es sich bis in die frühen Nachtstunden und manchmal sogar ein wenig länger gut aushalten.

