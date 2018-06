vor 34 Min.

Ein Welt-Titel ist futsch

Traum-Temperaturen und eine leibhaftige Fußball-WM vor der Tür: Vieles spricht dafür, dass der Sommer für heimische Getränkehersteller ein Heimspiel wird.

Von Christoph Frey

Im fernen NRW meldet Brauerei-Riese Krombacher mächtig stolz den besten Monat der Unternehmensgeschichte, während es bei Schwarzbräu in Zusmarshausen hoffnungsfroh heißt: Fußball und Bier gehören einfach zusammen.

Hoffentlich ist das jetzt mal kein schlechtes Omen für Russland. Denn im Gegensatz zu den Kickern sind Deutschlands Biertrinker ihren Weltmeistertitel längst los. Mit 104 Litern pro Kopf und Jahr liegen sie weit zurück hinter den übermächtigen Tschechen, werden hart bedrängt von den auf Rang drei lauernden Österreichern. Nur gut, dass es die Kicker beider Nationen nicht durch die WM-Quali geschafft haben.

Das Teilnehmerfeld in Russland ist dagegen vom Bierverbrauch her gesehen meist keine echte Konkurrenz: Briten, Schweden, Franzosen, Spanier oder Portugiesen liegen beim Jahresverbrauch zum Teil weiter unterhalb der 70-Liter-Grenze, wie eine internationale Statistik zeigt. Von Saudi-Arabien wollen wir hier gar nicht erst reden. Und die Gastgeber? Russland fehlt in der Bier-Rangliste. Wir vermuten: Wodka-Doping.

Themen Folgen