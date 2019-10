20:03 Uhr

Ein Wohnkomplex im Neubaugebiet?

Ein Großbau mit über 15 Einheiten in Wörleschwang kommt für Zusmarshauser Marktgemeinderäte nicht infrage. Wie die beste Förderung im neuen Baugebiet aussehen könnte.

Von Günter Stauch

Mietpreisexplosion und angespannter Markt wegen der zunehmenden Aktivitäten beim neuen Universitätsklinikum: Weil die kritische Entwicklung bei Wohnungssuche und Hausbau auch vor dem Landkreis-Westen nicht haltmacht, möchte die Marktgemeinde jetzt ein Zeichen setzen beim Beschaffen von erschwinglichem Eigentum. Mit Interesse nahmen die Mitglieder des Marktgemeinderats den Antrag von Bernhard Sapper zur Kenntnis, der sich für „die Möglichkeit eines sozialen Wohnungsbaus“ im geplanten Areal „An der Wiege II“ in Wörleschwang einsetzt.

Für seine Fraktion der Freien Wähler bat Sapper die Verwaltung, Fördermöglichkeiten zu prüfen – „gerade in einer Zeit, in der wir selbstverständlich neue Straßen sowie Brücken bauen und auch in diesem Bereich Verantwortung übernehmen“ sollten. Er sagte: „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass bei der Unterbringungsfrage nicht jedem die Sonne ins Gesicht scheint.“ Tatsächlich hatte das Gremium einst beschlossen, auf dem Gelände im Osten des Ortsteils eine Bebauung von Mehrparteienhäusern zu realisieren. Dort geht es um drei Parzellen mit einer Gesamtfläche von rund 2400 Quadratmetern. „Nachdem der Markt Zusmarshausen der Eigentümer der Grundstücke ist, liegt die Planungshoheit auch in den Händen des Marktgemeinderates“, unterstrich Sapper und fand dabei in allen Fraktionen Unterstützung. Sitzungsleiter und Bürgermeister Bernhard Uhl konnte dem Rat nun mitteilen, dass man sich bei der Administration Gedanken darüber gemacht und Gespräche etwa mit der Wohnungsbaugesellschaft beim Landkreis (WBL) geführt habe.

Von der ehemaligen „Gemeinnützigen Kreiswohnungsbauhilfe“ kam das Signal, dass man sich das Projekt vorstellen könne. Allerdings in Form eines zusammenhängenden Baugrundstücks mit mindestens 15 Wohneinheiten sowie einem gemeindlichen Zuschuss pro Einheit in Höhe von 20000 Euro.

Einen „derart großen Klotz“ (Sapper) im idyllisch gelegenen Wörleschwang mochten sich jedoch weder der Antragsteller noch andere Kollegen am Sitzungstisch ausmalen können. „So viele Einheiten auf einer Stelle, das passt nicht ins Dorf“, äußerte Steffen Kraus ( CSU) und meinte, darüber könne man eher im Hauptort sprechen. Dort waren in der Vergangenheit, etwa im Rosenweg und beim Seniorenheim St. Albert, Vorhaben im sozialen Wohnungsbau umgesetzt worden.

Die Mehrheit der Marktgemeinderäte wollte sich dann mit der von der Verwaltung als Alternative vorgeschlagenen Unterstützung durch das kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Freistaates anfreunden. Dieses Angebot greift bayerischen Gemeinden bei der Bildung von preisgünstigem Wohnraum unter die Arme. Und setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Ein staatlicher Zuschuss in Höhe von einem Drittel der zuwendungsfähigen Ausgaben sowie ein zinsverbilligter Kredit über 60 Prozent der Gesamtkosten. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf zehn Prozent. „Das sollten wir machen“, wusste sich Thomas Günther (Freie Wähler) mit mehreren Bürgervertretern einig.

Noch nicht weiter in die Details gehen mochte CSU-Mann Johann Reitmayer, der sich für eine Fortsetzung der beschlossenen Planung und das spätere Entscheiden für den Förderweg aussprach. So ähnlich fiel auch der Beschluss der Runde aus. Bernhard Sapper am Schluss: „Über die Dimensionen können wir ja noch reden, aber wichtig war mir, dass wir etwas für die Sache tun wollen.“

