vor 17 Min.

Ein Wohnkonzept reist in die Uckermark

Soziales Kinder aus Problemfamilien finden ein Zuhause auf Gut Hemerten. Ein Graf aus der Uckermark interessiert sich für die Idee aus Gablingen.

Von Steffi Brand

Gablingen/Münster „Zuhause auf Gut Hemerten“, das erste Projekt der Holzwinkel Sozialprojekte GmbH mit Sitz in Gablingen, feierte heuer seinen zweiten Geburtstag. Anfang März 2016 war der Start der stationären, heilpädagogischen Wohn- und Hilfeeinrichtung im Südteil des Alten Schlosses in Münster (Landkreis Donau-Ries). Nun könnte die Idee, eine heilpädagogische Wohneinrichtung in einem Schloss zu eröffnen, von Gablingen beziehungsweise Münster aus eine weite Reise antreten. Der Grund: Bei Patrick und Christian Heining, dem Paar, das hinter Holzwinkel Sozialprojekte steht, hat ein Graf aus der Uckermark (Landkreis Brandenburg) angefragt, der ganz explizit nach einer sozialen Nutzung für sein Schloss sucht. So könnte das Konzept von „Zuhause auf Gut Hemerten“ ein zweites Mal umgesetzt werden – und zwar etwa 700 Kilometer nördlich von Gut Hemerten.

Was ein Hausbrand damit zu tun hat

Wie es zum Erstlingswerk auf Gut Hemerten kam, hatte vor allem private Gründe. Patrick Heining hat eine heilpädagogische Ausbildung und verfolgt die Idee, Kindern, die es schwer haben, neue Lebensqualität zu ermöglichen. Ein privater Hausbrand und das Damoklesschwert der Obdachlosigkeit im Jahr 2012 zeigten dem Paar die Qualität eines Zuhauses ganz deutlich auf. Auch ihr heute sechsjähriger Pflegesohn war ein weiterer Grund, der die Idee der Holzwinkel Sozialprojekte entstehen ließ.

Im Schmuttertal fanden Patrick und Christian Heining kein geeignetes Wohnobjekt für ihr Projekt. Allerdings stießen sie fast unmittelbar hinter der Landkreisgrenze, in Münster, mit Gut Hemerten auf eine perfekte Örtlichkeit und wohlwollende Barone, die Familie von Schnurbein.

Mehrere Kinder leben auf dem Gut

Doch welches Konzept steckt dahinter, das vielleicht künftig auch in der Uckermark Anwendung finden könnte? Mehrere Kinder im Alter zwischen einem und 16 Jahren leben aktuell auf Gut Hemerten. Sie alle stammen aus schwierigen familiären Verhältnissen; ihre emotionalen Grundbedürfnisse blieben unerfüllt. Auf Gut Hemerten dürfen sie nun eine „Lebensnormalisierung“ erreichen. Sie dürfen nachholen, was sie vermisst haben. Sie bekommen Raum zum Atmen. Raum, um in einem strukturierten, ruhigen Milieu Kraft zu tanken. Der familiäre Aspekt ist dabei entscheidend. Und so gibt es für die Kinder und Jugendlichen dort keinen „Aufenthaltsraum“, sondern ein „Wohnzimmer“. Es gibt keinen „Essenssaal“, sondern einen großen, gemütlichen Esstisch mit Platz für alle. Dafür bieten die Räume im ehemaligen Schlossgebäude die beste Grundvoraussetzung.

Und noch etwas wirkt sich im Schloss positiv auf die jungen Bewohner aus: „Wir ersparen ihnen hier, den Heimkind-Stempel aufgedrückt zu bekommen. Unsere Kinder dürfen voller Stolz sagen, dass sie in einem Schloss wohnen“, erklärt pädagogischer Leiter Patrick Heining. Und dieses liegt idyllisch mitten im Grünen. Die Anbindung an die Gemeinde Münster klappt gut, die Kinder von Gut Hemerten waren beim Weihnachtsmarkt mit eigenen Basteleien vertreten und bekommen Präsente von örtlichen Vereinen, in denen sie auch oft selbst aktiv sind.

Wer auf Gut Hemerten arbeitet, versteht seinen Beruf als Heilerziehungspfleger, Sozialpädagoge, Erzieher oder Tiertherapeut nicht etwa als Job, sondern als Berufung. Sozialverträgliche Dienstpläne und die Bezahlung für die Zeit anstatt für die „Arbeitskraft“ sind weitere Details des Konzepts der Holzwinkel Sozialwerke.

Bereits zu Gast in der Region

Der Graf aus der Uckermark war bereits zu Gast auf Gut Hemerten. Seine Frau arbeitet im sozialen Bereich, und beide waren begeistert von der Idee, neues Leben in altehrwürdige Gebäude zu bringen. Räumen eine „heimelige Schönheit“ einzuhauchen, wie Patrick Heining es nennt, das gelingt vor allem in alten Gemäuern besonders gut, auch wenn es mitunter manchmal recht aufwendig ist, im Sinne des Denkmalschutzes Renovierungen durchzuführen.

In diesem Jahr kann es an die Planungen gehen. Vielleicht könnten sogar schon erste Umbauten beziehungsweise Sanierungen erfolgen. Im kommenden Jahr wäre eine Umsetzung möglich, schätzt Patrick Heining. Die Idee dabei ist, dass die Holzwinkel Sozialprojekte als Träger des neuen Wohnprojekts in der Uckermark fungieren. Ein Schema F gebe es dabei nicht. Schließlich müsse man sich immer auch auf die sozialen Rahmenbedingungen vor Ort einstellen.

Themen Folgen