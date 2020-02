04.02.2020

Ein Wunschkonzert in Wörleschwang

Das Jahreskonzert der Musikkapelle vor voll besetztem Saal ist ein Erfolg

Es war eine Premiere beim Musikverein Wörleschwang. Erstmals konnten die Musiker der Blaskapelle aus einem breiten Repertoire selbst die Stücke auswählen, die beim Jahreskonzert gespielt werden sollten. So entstand ein Wunschkonzert, das dem Publikum im voll besetzten Demharter-Saal in Wörleschwang geboten wurde.

Die Zusammenstellung des Programms im zweiten Teil übernahmen dann wieder die beiden Dirigenten Karl Hirle und Konrad Wiedemann, die sich den Taktstock nicht ganz aus den Händen nehmen lassen wollten. Vorsitzender Christoph Hieber hob in seiner Begrüßung die engagierte Probenarbeit der Musiker hervor. Er hoffe, dass dabei auch Erfolge erzielt wurden. Davon konnte sich das Publikum überzeugen. Mit „Conquest of Paradise“ von Vangelis startete die Kapelle mit Schwung in den Abend. Auf der Wunschliste der Wörleschwanger Musikanten standen außerdem „Bohemian Rhapsody“, „Heal the World“, „Lord of the Rings“, „Skyfall“ und „Music“. Auf amüsante Weise kündigten Mitglieder des Orchesters das jeweilige Musikstück an.

Konzertante Marschmusik hieß es im zweiten Teil des Programms. Vom „Ungarischen Tanz Nr. 5“ über die „Fuchsgraben-Polka“ bis hin zum „Fliegermarsch“ – auf den Lukas Hirle mit Fliegerbrille und -mütze einstimmte – reichte die Palette der Darbietungen. Zum Finale gab es dann noch eine originelle Zugabe. Mit Boomwhackers, also unterschiedlich langen Kunststoffröhren, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind, begleiteten Musikerinnen die Blaskapelle bei der „Südböhmischen Polka“. Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl sprach von einem „hervorragenden Jahreskonzert“. Die umfangreichen Proben hätten sich gelohnt. Uhl: „Macht weiter so.“ (siam)