10:45 Uhr

Ein X im Kotflügel des Autos in Herbertshofen - schon zum zweiten Mal

Ein unbekannter Täter hat es anscheinend auf immer dasselbe Auto in Herbertshofen abgesehen. Die Polizei such nun zeugen.

Von Jana Tallevi

Im Verlauf der zurückliegenden Woche sei es im Meitinger Ortsteil Herbertshofen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter hatte in den Kotflügel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs ein X geritzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

So einen Vorfall gab es in Herbertshofen schon einmal

Für den Fahrzeughalter war es bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb eines Monats. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen