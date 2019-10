07:00 Uhr

Ein Zaun sorgt im Neusässer Bauausschuss für lautes Raunen

In Neusäß will eine Hauseigentümerin eine Thujahecke durch einen Sichtschutzzaun ersetzen.

Die Neusässer Stadträte wollen die Eingrenzung von Grundstücken genauer regeln. Auslöser ist der Antrag für eine zwei Meter hohe Sichtschutzwand.

Von Regine Kahl

Normalerweise hören sich die Neusässer Stadträte die Präsentation der Bauanträge erst einmal schweigend an, doch in diesem Fall lief es anders: Als Jürgen Kaiser vom Bauamt Bilder von einem von einer Bürgerin gewünschten zwei Meter hohen Schutzzaun an die Wand warf, ging ein lautes Raunen durch den Raum. Im Bauausschuss herrschte schnell Einigkeit, dass man diese Art der Einfassung von Grundstücken nicht wolle. Die Stadt will das Thema der erlaubten Einfriedungen grundsätzlich neu angehen.

Auslöser der Debatte war eine Anfrage einer Hauseigentümerin in der Tulpenstraße. Sie würde gerne die Thujahecke, die das Grundstücke zur Straße hin umgibt, entfernen und dafür einen Sichtschutzzaun errichten lassen. Der Zaun bestehe aus Elementen mit einem Holz-/Kunststoffgemisch erklärte Kaiser vom Bauamt.

Eine zwei Meter hohe und 30 Meter lange Sichtschutzwand

In einer ersten Anfrage im Jahr 2018 habe die Gartenplanerin noch vorgeschlagen, die Hecke nur teilweise durch den Zaun ersetzen zu lassen. Die grüne Umrandung sollte zum großen Teil so bleiben. Diesen Vorschlag hatte die Bauverwaltung als vertretbar eingestuft, da er sich in die Umgebung einfüge. Doch in der neuen Anfrage geht es nun um ein vollständiges Entfernen der Hecke. Eine zwei Meter hohe und 30 Meter lange Sichtschutzwand passe sich nicht mehr in das Wohnviertel ein, sagte Kaiser. „Für eine derartige massive Einfriedung finden sich in der Umgebung auch keinerlei Vorbilder.“ Die anderen Häuser hätten Hecken oder Holzzäune.

CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann gefiel die Schutzwand gar nicht: „Die Plastikzäune sind jetzt in Mode und Thujahecken machen Arbeit, aber das sieht furchtbar aus.“ Wolfgang Weiland von den Freien Wählern machte den Vorschlag, die möglichen Einfriedungen von Grundstücken einmal grundsätzlich zu klären. „Denn solche Anfragen werden immer öfter kommen.“

Satzungen für Einfriedungen gelten nur jeweils für ein Viertel

Bauamtsleiter Gerald Adolf betonte, dass man solche Satzungen für Einfriedungen nur jeweils für ein Viertel erlassen könnte. „Wir können nicht sagen, im ganzen Stadtgebiet sind keine Gabionenwände zulässig.“ In einem Gewerbegebiet könne man natürlich etwas anderes erlauben als in einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern oder für Schrebergärten.

Einigkeit herrschte im Neusässer Bauausschuss, dass dieses Thema angegangen werden muss. „Ich sehe manche Eingrenzungen mit großer Sorge“, sagte Stadtrat Bernd Edin ( CSU). „Wie gehen wir künftig damit um?“

Der Bauausschuss lehnte jedenfalls zunächst einmal die Anfrage für den Sichtschutzzaun in der Tulpenstraße einstimmig ab. Die Verwaltung solle eine Einfriedungssatzung für diesen Bereich vorbereiten.

