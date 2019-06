00:35 Uhr

Ein Zeichen für den Erhalt des Spitals

Auf dem Dinkelscherber Marktplatz gibt es eine Aktion für das Seniorenheim

Eigentlich sollte das Dinkelscherber Seniorenheim zum 30. Juni schließen. An diesem symbolischen Sonntag findet eine Aktion für den Erhalt des Spitals statt.

Der Förderverein Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen will den Erhalt der Einrichtung mit einer großen Zusammenkunft feiern. Diese findet am Sonntag, 30. Juni ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in Dinkelscherben statt. Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU) und Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (Freie Wähler) haben sich dazu angesagt.

An entsprechenden Infoständen können die Besucher über die aktuelle Entwicklung der Seniorenheime in Dinkelscherben und Zusmarshausen Auskunft einholen. Ebenso informieren die Vorstände der Hospitalstiftung, Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb und Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl, über die Weiterentwicklung der Hospitalstiftung.

Musikalisch begleiten die Kaiserbergmusikanten und das Trio Cortina die Veranstaltung. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für ausreichend Sitzgelegenheiten. (AL)

