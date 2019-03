vor 19 Min.

Ein alter Käfer fasziniert die jungen Schüler

Unter dem Motto „Schule vereinigt“ will der KJR den Nachwuchs im Verein fördern. Probleme gibt es in Kutzenhausen aber bei einer völlig anderen Altersgruppe.

Von Siegfried P. Rupprecht

Viele Vereine haben Nachwuchssorgen. Deshalb versuchen sie schon die Kleinen für das Miteinander zu begeistern. Da kam natürlich das Projekt „Schule vereinigt“ des Kreisjugendrings (KJR) Augsburg-Land an der Grundschule Kutzenhausen wie gerufen. Es bot örtlichen Vereinen eine Plattform, ihre spezifischen Inhalte in Workshops, Mitmachaktionen, Infoständen oder Darbietungen zu präsentieren. Doch nutzten die Vereine diese Chance? Und wenn ja, wie? Und: ist der Nachwuchsmangel bei den Vereinen tatsächlich ein ernsthaftes Problem?

Kutzenhausen verfügt mit seinen Ortsteilen über mehr als zwei Dutzend Vereine. Davon nahmen am Projekttag vier teil. „Für uns ist diese Zahl okay“, betonte KJR-Bildungs- und Kulturreferentin Lena-Maria Frank. „Das Projekt findet am Vormittag statt und nicht alle Vereine und Organisationen können zu dieser Tageszeit mehrere Vertreter abstellen“, begründete sie die geringe Teilnahme. Hinzu komme, dass die Feuerwehren in der Regel meist selbst einen Tag der offenen Tür veranstalten, ergänzte Vorstandsmitglied Mairi MacFarlane.

Schüler konnten zwischen den Angeboten wechseln

Mit dabei waren neben dem KJR-Spielmobil aus Kutzenhausen die Oldtimerfreunde und die Christlichen Pfadfinder sowie der SV Agawang-Dinkelscherben und der Gymnastikverein Agawang. Die Grundschüler konnten im Unterrichtstakt im Klassenverbund zwischen den einzelnen Angeboten wechseln und somit insgesamt fünf Stationen ansteuern.

Aufmerksam lauschten die jungen Teilnehmer vor allem bei den Christlichen Pfadfindern. Hier ging es um Verantwortung, Selbstständigkeit, Disziplin und Teamgeist im engen Kontakt zu Natur und Umwelt. „Wir vermitteln Kindern und Jugendlichen Wertvorstellungen wie Sicherheit und Zuverlässigkeit“, so Bärbel MacFarlane.

Ein Nachwuchsproblem kennen die Pfadfinder derzeit nicht. „Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es aber, sie im Verein zu halten“, betont sie. „Bei den Teenagern entwickeln sich dann vielschichtige andere Interessen.“ Man müsse deshalb stets am Ball bleiben.

Das Augenmerk auf Vater und Mutter legen

Ähnlich zum Thema Nachwuchsmangel äußerte sich Claudia Hefele vom Gymnastikverein Agawang: „Nachwuchsmangel ist bei uns eigentlich kein Thema.“ Aktuell gehören dem Verein 83 Kinder und 21 Jugendliche an. Hat er ein Erfolgsrezept? „Nein“, entgegnete sie. „Wenn die Eltern hinter einem Verein stehen, sei die Sache relativ einfach.“ Deshalb sei es wichtig, das Augenmerk auf Vater und Mutter zu legen und gleichzeitig die Kinder für das Vereinsangebot zu motivieren. Den Projekttag an der Grundschule sah Claudia Hefele mehr als eine Investition in das gesellschaftliche Miteinander und weniger als Imagewerbung. Obwohl Letzteres natürlich auch wichtig sei, resümierte sie.

Leuchtende Augen entfachten neben dem SSV Agawang-Dinkelscherben, der Selbstverteidigungspraktiken und damit Gewaltprävention zeigte, vor allem bei den Jungs die Oldtimerfreunde. Sie hatten unter anderem einen alten Traktor und einen VW-Käfer mitgebracht. Anfassen und Motorhaube öffnen war ausdrücklich erwünscht. „Mit unserer Teilnahme am Projekttag wollen wir den Kindern alte Technik präsentieren und mit historischen Fahrzeugen und Gerätschaften zugleich auf das Thema Ressourcen hinweisen“, erklärte Christian Blank. Für seinen Verein sei Nachwuchswerbung sehr wichtig und auch dringend notwendig. „Wir freuen uns über jedes neue junge Mitglied.“

Immenses Freizeitangebot und immer weniger Zeit

Bei den am Projekttag beteiligten Vereinen hatten die Nachwuchssorgen scheinbar keine große Priorität. Dennoch beklagt eine Vielzahl anderer Organisationen, wie Feuerwehren, Rettungsdienste, Chöre und auch Fußballvereine, dass immer weniger junge Menschen dort mitmachen. Es sei schon ein Trend weg von der Solidargemeinschaft und eine verloren gegangene Bindungsfähigkeit festzustellen, äußerte KJR-Referentin Lena-Maria Frank. „Bei den Kindern und Jugendlichen kommt noch das immense Freizeitangebot sowie die größeren schulischen Anforderungen und das vermindernde Zeitkontingent durch die Ganztagesschule hinzu.“

Schulleiterin Helen Stroh war jedenfalls vom KJR-Projekttag begeistert: „Es wurden kreative, sportliche und technische Bereiche angesprochen. Sie haben den Schülern im kleinen Rahmen die Vielseitigkeit des Lebens nahegebracht.“

