vor 55 Min.

Ein bunter Gruß aus dem Altenheim

Wie Senioren zu Ostern mit ihren Angehörigen Kontakt halten

Die Senioren- und Pflegeheime sind für Besucher aktuell gesperrt. So sollen die Bewohner, die zur Haupt-Risikogruppe in der Corona-Pandemie gehören, geschützt werden.

Da nun die Osterfeiertage vor der Tür stehen, hatte Inge Mayr, eine Betreuungskraft im St.-Martha-Heim in Meitingen, eine Idee in die Tat umgesetzt, wie die Bewohner ihre Angehörigen erfreuen können, die sie an diesem Osterfest nicht sehen werden. Die Bastelidee sei bei einem Kreativangebot entstanden, verrät Einrichtungsleiterin Nina Reichert auf Rückfrage unserer Zeitung. Während die Bewohner des St.-Martha-Heims, das zur Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung gehört, Ostereier mit Fingerfarben bemalt haben, tupften sie immer wieder auf Papier ihre farbigen Finger ab. Daraus entstand die Idee, mit Fingerfarbe bemalte Karten für die Angehörigen zu basteln und zu verschicken. Ein paar Nachmittage verbrachten die Betreuungskräfte mit den aktuell 39 Bewohnern und eben dieser kreativen Idee. Jeder Bewohner durfte ein kleines Kunstwerk gestalten. Aus buntem Papier wurde dann ein Rahmen darum gebaut. Jeder konnte seine Grüße dazuschreiben und natürlich unterschreiben. Die Angehörigen der Heimbewohner wissen aktuell noch nichts, werden aber in den kommenden Tagen diese Osterüberraschung in Händen halten, was „sicherlich beim einen oder anderen die Tränen fließen lässt“, vermutet Nina Reichert. Besonders schwer treffe es nun die Ehepaare, weiß die Einrichtungsleiterin. Viele haben ihre Partner im Heim regelmäßig besucht und können sich nun nicht sehen. (brast)

